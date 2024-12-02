“Четко различимые признаки”: в докладе Квебека освещаются факторы риска бытового насилия

Комитет по расследованию случаев супружеского насилия, который связан с офисом коронера Квебека, рассмотрел 16 случаев домашнего насилия со смертельным исходом, имевших место в период с 2018 по 2022 год, в результате которых погибло 24 человека.

В опубликованном сегодня отчете отмечается, что существуют четко идентифицируемые факторы риска, которые приводят к повторению смертей, включая предшествующие случаи домашнего насилия, недавнее или неизбежное расставание и потерю контроля агрессора над жертвой.

32 рекомендации предусматривают повышение осведомленности об этих факторах риска, которые включают в себя набор контролирующих форм поведения, известных как принудительный контроль.

Другие рекомендации комитета были сосредоточены на контроле над огнестрельным оружием, предоставлении ресурсов людям, которым необходимо уйти от партнера, совершающего насилие, и расширении поддержки женщинам-иммигранткам, которые сталкиваются с препятствиями в получении помощи.

В докладе отмечается, что во многих случаях жертвы сталкивались с полицией или работниками здравоохранения и социальных служб, которые имели бы возможность вмешаться, хотя очень немногие жертвы общались с группами по борьбе с бытовым насилием.

В докладе отмечается, что в последние годы провинция предприняла ряд шагов по борьбе с бытовым насилием, включая улучшение подготовки сотрудников полиции и прокуратуры и повышение осведомленности о принудительном контроле, который “тесно связан с большинством проявлений бытового насилия”, говорится в нем.

Авторы определили принудительный контроль как различные стратегии, которые агрессор использует, чтобы лишить своих жертв свободы и получить контроль над ними. Они могут включать насилие или угрозу насилия, а также лишение кого-либо ресурсов, навязывание различных “микрорегулировок” в отношении того, как они действуют или ведут себя, и стратегии манипулирования или унижения.

В отчете было установлено, что во всех 16 изученных случаях имели место случаи бытового насилия в прошлом, хотя не обо всех случаях было сообщено официальным лицам. Другие повторяющиеся факторы риска включали потерю контроля над жертвой (13 случаев), развод (12 случаев), эскалацию насилия (11 случаев), проблемы с употреблением наркотиков и алкоголя, а также страх жертвы перед агрессором (по 10 случаев).

“Множественность этих факторов, их разнообразие и связи между самими факторами напоминают нам о том, что насилие в семье проявляется через четко идентифицируемые внешние признаки”, – говорится в отчете.

Десять из этих смертей были связаны с применением огнестрельного оружия, и рекомендации включали более подробную информацию о мерах, позволяющих отобрать оружие у потенциальных агрессоров, включая конфиденциальную линию связи. Не было предпринято никаких усилий для изъятия оружия у кого-либо из преступников, причастных к инцидентам, перечисленным в отчете.

В отчете приводятся только основные сведения о случаях со смертельным исходом, но говорится, что все виновники домашнего насилия были мужчинами. Из 24 смертей 14 были совершены в результате убийств и 10 самоубийств, в том числе семь раз агрессор убивал своего партнера или бывшую партнершу, а затем себя.

Было два случая, когда жертвы домашнего насилия покончили с собой, в том числе один произошел вскоре после того, как агрессор жертвы был выпущен из тюрьмы. Один преступник покончил с собой вскоре после того, как пришел в дом своей бывшей сожительницы и напал на нее, говорится в отчете.

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