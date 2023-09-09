Всё больше учителей отстраняются от работы из-за сексуальных домогательств

В этом году, скорее всего, в Квебеке будет установлен рекорд по числу учителей, отсранённых от работы из-за домогательств к детям.

За первое полугодие этого года в Квебеке двадцать учителей средних и начальных школ были отстранены от работы в связи с неподобающим поведением – они тем или иным образом пытались осущесвить “сексуальные домогательства”. Что конкретно имеется ввиду, министерство просвещения не поясняет, но, судя по словам представителя министерства, каждый случай, о котором становилось известно, был тщательно расследован и решение по наказанию учителя принималось только после получения явных улик.

До 2022 года, в среднем в год в Квебеке регистрировалось примерно двенадцать случаев, а в 2022 году их число резко выросло и достигло 31. В этом году, как замечено выше, всего за первое учебное полугодие отмечены 20 случаев, но впереди вторая половина года – до конца декабря почти четыре месяца. И если тенденция сохранится, то неприятному рекорду быть.

Министерство считает, что увеличение случаев связано с тем, что из-за нехватки кадров в прошлом году проверки учителей перед их наймом на работу были ослаблены. С другой стороны, политика пресчения неправильного поведения учителей становится всё жёстче, и те случаи, которые раньше “спускались на тормозах” или от которых отмахивались, сегодня серьёзно расследываются. Процессу способстовала активизация движения против нарушений в этой области, и люди сигнализируют о любом случае, тогда как раньше они не осмеливались так поступать. Таким образом, вполне возможно, что рост случаев сексуальных домогательств связан с лучшим учётом, а не с реальным увеличением таких случаев. Всего в Квебеке сегодня работают 90 тысяч школьных учителей. За последние шесть лет 56 учителей были осуждены за развратные действия (то есть, их поведение стало весьма серьёзным нарушением, и отстранением от работы дело не обошлось).