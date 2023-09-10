Землетрясение в Марокко унесло жизни более 2000 человек

Число жертв разрушительного землетрясения в Марокко превысило 2000, примерно столько же человек получили ранения, 9 сентября сообщает Morocco World News.

Число жертв разрушительного землетрясения в Марокко превысило 2000, примерно столько же человек получили ранения, 9 сентября сообщает Morocco World News.

МВД Марокко сообщило, что число погибших в результате землетрясения к настоящему времени увеличилось до 2012. Пострадали 2059 человек, в том числе 1404 человек ранены серьезно.

Землетрясение в Марокко произошло вечером 8 сентября в 72 км от Марракеша. Магнитуда землетрясения составила более 6,8. Оно стало самым разрушительным в Марокко с 1960 года.

Король Королевства Марокко Мухаммед VI дал поручение по оказанию немедленной помощи всем оказавшимся без крова в результате землетрясения, заявила 9 сентября пресс-служба королевского дворца в выпущенном коммюнике.

Пресс-служба сообщила, что решение короля было объявлено на встрече короля с членами правительства, руководителями силовых ведомств. Встреча была посвящена последствиям землетрясения, которое произошло поздним вечером 8 сентября.

По сообщению пресс-службы, король дал указание немедленно помочь всем людям, оказавшимся без крова в результате землетрясения, обеспечить их местами проживания, питанием и удовлетворить другие основные потребности.

Король дал поручение незамедлительно создать межведомственную комиссию, которая будет отвечать за реализацию срочной программы по восстановлению и реконструкции разрушенного жилья в пострадавших районах в кратчайшие сроки, а органы власти получили указание покрыть расходы людей, находящихся в бедственном положении.