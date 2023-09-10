Александра Захарова. 40 лет в профессии

Сегодня 40 лет этой самой творческой деятельности отмечает Всенародная Артистка России Александра Захарова!

Знаете, сейчас такое качество, как преданность, является очень редким. Штучным, я бы сказала, единичным. Люди зачастую предают друг друга, свои семьи, своих детей и близких… Что говорить о работе, о профессии… И поэтому я с удовольствием хочу показать вам всем пример потрясающей преданности! Преданности профессии, театру, режиссеру, да и самой себе и тем идеалам, которые были вложены в этого человека родителями. Показать и поздравить мою любимую актрису с великолепным юбилеем творческой деятельности!

Да-да-да! Сегодня 40 лет этой самой творческой деятельности отмечает Всенародная Артистка России Александра Захарова! 40 лет на одной сцене и впечатляющее количество совершенно потрясающих ролей, каждая из которых – новая грань, новый взгляд, новые детали… Новая, но все та же актриса! Просто, если это талант, то он сверкает, под каким углом на него не глянь! Меня он зацепил своим сиянием те самые 40 лет назад.

Начну сначала. В очень нежном возрасте меня покорила Фимка. Да и не только меня, о ней говорил весь Союз! Смешная, улыбчивая, наивно-искренняя, какая-то до боли настоящая и родная! И у меня, 9-летней девочки, появилась любимая актриса. Раз и навсегда! Я вообще, человек преданный и постоянный, и мои пристрастия и симпатии с годами, как правило, лишь крепнут. Окрепла и эта любовь…

Потом на экраны вышел шедевр «Убить дракона». Мощный, сильный, какой-то непохожий на все другие. Вечная мысль о необходимости убить дракона в себе, актуальна и поныне. Проблема в том, что сейчас многие не убивают, а наоборот, подкармливают и продлевают жизнь своему дракону. Думают, что продлевают. Но он все равно загнется. От зла или ожирения – не важно. Если гений поручил убивать драконов, нам стоит не спорить…

Ну, а вот потом, тридцать пять лет назад, между прочим, вышел фильм, который покорил, пожалуй всех! Покорил, восхитил, удивил, изумил… Синонимов много, но, знаете, если фильм до сих пор ассоциируют с актрисой, значит и он, и она – запали. Что бы кто ни говорил!

Моя любимая актриса играла в нем аферистку. Казалось бы, подобный типаж изначально должен быть отталкивающим и отрицательным! Но как бы не так! Талант перевоплощения, изворотливость, изобретательность, находчивость и какая-то, та самая, Фимкина наивность, очаровали всех!

Всякий раз, когда возникает сегодня обсуждение Александры Захаровой, зачастую вспоминают именно этот фильм и именно эту героиню. И всем явен, виден и всеми неоспорим далеко не криминальный, а самобытный актерский талант моей любимой актрисы. Когда со мной пытаются спорить на эту тему, я задаю всего лишь два вопроса. Первый: назовите мне актрису и фильм, снятый даже уже в начале нашего века, который бы так запал людям. И второй: кто вместо Александры сыграл бы также неповторимого и невероятно. На первый вопрос еще что-то невнятное бубнят, вспоминая пару каких-то названий, а на второй ответить не могут. Ибо нет ответа. И вот когда на эти два вопроса ответы не находятся, я, как из волшебного рукава факира, достаю третий, незапланированный вопрос: а кто бы из современных артистов согласился вторично бесплатно пересняться в фильме, узнав что пленка с отснятым материалом испорчена? Всё! Со счетом 3:0 мы побеждаем!

Александра Захарова! Она – неповторима, и не потому, что любима. А потому, что повторить, скопировать ее, невозможно. Потому что человек на сцене за полтора часа проживает совершенно новую, совершенно потрясающую жизнь, выкладываясь на 100%. Именно – от начала и до конца. Правда, были моменты, когда я не могла отделаться от мысли, что она всё та же Фимка из “Формулы любви”, которая хочет большой, но чистой любви и приносит бланманже с киселём…

Наташа в «Диктатуре совести» и Хава в настоящей «Поминальной молитве», графиня Альмавива в «Безумном дне, или женитьбе Фигаро» и Нина Заречная в «Чайке», Полина в «Варваре и еретике» и императрица Екатерина в «Шуте Балакиреве», Юлия Павловна в «Ва-Банке» и Агафья Тихоновна в «Женитьбе», Раневская в «Вишневом саде» и Озе в «Пер Гюнте», Ольга Ивановна в «Попрыгунье» (в «Небесных странниках») и Зиночка в «Вальпургиевой ночи», Куницына в «Дне опричника» и Леди Перси (она же Кэт) в «Фальстафе», Офелия в «Гамлете» и, наконец, моя тезка в «Капкане»! Ну, скажите мне, какая из этих ролей сыграна не так ярко, как хотелось бы? В каком из этих образов сегодняшняя юбиляр не перевоплотилась и не зацепила сердец? Не можете ответить? Правильно! Ибо такой роли нет! Ибо во всех она сыграла удивительно точно, четко попадая в задумку режиссера и тем самым пленяя нас, зрителей!

40 лет верности одному театру и одному режиссеру! И лишь Офелией она стала у Глеба Панфилова. Назовите еще кого-то с такими же данными! Тоже полное молчание, да? Вот то-то и оно! Редкие качества – преданность и верность нынче! И тем ценнее они сейчас.

Так что я хочу, собственно, сказать. Ко всему, к чему мы прикасаемся в жизни, нужно иметь талант. И вот это Александра Марковна нам вполне доказала. Чтобы быть на слуху все 40 творческих лет, сыграв, помимо набившего оскомину «Криминального таланта», между прочим, еще в двух десятках других картин и стольких же спектаклях – это талант. И знаете, иногда бывают и в фильмах, и в спектаклях несколько неоднозначные финалы. На домысливание. На умную публику рассчитанные. Но и даже в таких случаях, все героини Захаровой выходят победительницами! («Криминальный талант» и «День опричника» вам как примеры). Равно, как и в жизни. Ибо Александра Марковна имеет потрясающий талант не извозиться в той грязи, которая клокочет где-то рядом. По-моему, дивный и очень редкий талант в наше время!

Меня сегодня спросили, какая роль Александры Захаровой мне ближе всего. Не любимая, а более близкая лично мне, по духу, по характеру, по манерам… Одну я не смогла назвать, но иногда я тоже способна сигануть на люстру! Кто знает, о чем я – улыбнитесь!

И вместе со мной поздравьте замечательную актрису с такой красивой датой! Добра Вам, Александра Марковна, веры, настоящих людей в окружении, и стойкости! Ибо «претерпевшему достанется все!» Я Вас очень люблю! И спасибо Вам за Фимку! Без нее в моей жизни была бы очень солидная брешь…

“Деловой Монреаль” присоединяется к поздравлениям замечательной актрисе и желает обязательного исполнения всех желаний и бесконечного оптимизма!

Фотографии взяты из различных открытых Интернет-источников