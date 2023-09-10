В Канаде начался резонансный судебный процесс по делу террориста-исламофоба

Мусульманская община и правозащитники Канады пристально следят за судебным процессом, стартовавшим по делу о теракте воинствующего исламофоба.

Мусульманская община и правозащитники Канады пристально следят за судебным процессом, стартовавшим по делу о теракте воинствующего исламофоба. 22-летний Натаниэль Вельтман, умышленно задавивший 4 членов мусульманской семьи на автомобиле, предстал перед судом по обвинению в четырех убийствах первой степени и одном покушении на убийство, а также в терроризме.

Жертвами террориста стали 46-летний Салман Афзал, 44-летняя Мадиха Салман, 15-летняя Юмна Афзал и 74-летняя Талат Афзал. 9-летний сын погибшей семейной четы получил тяжелые ранения, но выжил.

Сторона обвинения утверждает, что нападение на семью было совершено однозначно из-за вероисповедания. Сам Вельтман заявил в суде, что не виновен. Суд по резонансному делу воинствующего исламофоба был перенесен в город Виндзор.

«Мы будем пристально следить за этим процессом», – заявил Национальный совет канадских мусульман.