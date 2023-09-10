В какой момент ставки начнут снижаться?

Несмотря на стабилизацию ключевой ставки Банка Канады, что дало некоторую передышку держателям ипотечных кредитов, инфляция находится вне контроля, и может произойти дальнейшее повышение ставки.

Несмотря на стабилизацию ключевой ставки Банка Канады, что дало некоторую передышку держателям ипотечных кредитов, инфляция находится вне контроля, и может произойти дальнейшее повышение ставки.

Об этом учреждение сообщило в своем заявлении в среду.

Учитывая недавний рост цен на бензин, инфляция «должна быть выше в краткосрочной перспективе, прежде чем снова снизиться», заявил Банк Канады.

«В последнее время почти не было движения в сторону снижения базовой инфляции. Чем дольше длится высокая инфляция, тем больше вероятность ее укоренения и тем труднее становится восстановить стабильность цен»,-говорится в заявлении.

Банк Канады заявляет, что по-прежнему обеспокоен «сохранением основного инфляционного давления и готов при необходимости снова повысить ключевую ставку».

Это также замечание главного стратега и старшего экономиста iA Financial Group Себастьяна Макмахона, который, со своей стороны, не ожидает повышения ключевой ставки в следующих двух обновлениях 2023 года, то есть в октябре и декабре.

«Мы думаем, что двух подъемов этим летом, вероятно, было более чем достаточно, чтобы проехать последние несколько кругов», – говорит Макмахон.

«Это стало нашим базовым сценарием, что повышение закончилось. Мы являемся инвесторами, и мы смотрим, когда ставки начнут снижаться, и мы думаем, что Банк Канады и другие центральные банки будут держать ставки на высоком уровне еще довольно долгое время, возможно, до конца 2024 года с учетом данных, которые у нас есть сейчас», – уточняет он.ти-он.

Тем не менее, Банк Канады остается начеку и по-прежнему готов повысить ставки, если это потребуется.

«Это способ послать сигнал, сказать: “не думайте,что вечеринка возобновлена, не думайте, что мы собираемся остановить повышение ставок на этом этапе, и что мы не будем реагировать”», – упрощает Мистер Макмахон.

Цена барреля нефти, которая во вторник достигла 90 долларов при ожидаемом росте цен на топливо, может сыграть решающую роль в дальнейшем развитии событий.

Однако Себастьян Макмахон говорит, что уверен в себе.

“Даже если инфляция может восстановиться к концу года, Банк Канады должен оставаться уверенным в сохранении своей ставки на прежнем уровне»,-уверяет он.

Рынок недвижимости, сильно пострадавший от повышения ставок, вряд ли рухнет.

Хотя цены на жилье немного снизились с пика в 2022 году, и покупателей становится все меньше. Кроме того, большинство держателей ипотечных кредитов еще не затронуты повышением ставок.

«Но все же думать, что все это растет и никогда не падает,-это иллюзорно думать об этом», – заключает он.

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