Алкогольные напитки, которые содержат меньше всего калорий

Список алкогольных напитков, которые содержат наименьшее количество калорий и посему меньше всего толстят!

Алкоголь — практически неизменный спутник торжеств и праздничных посиделок. Да иногда и просто за ужином тянет рюмочку выпить, расслабиться. Ничего страшного в этом нет, если не злоупотреблять.

Но не будем забывать, что алкогольные напитки, при всех их положительных и отрицательных качествах, обладают ещё одним свойством, а именно: они калорийны и «толстят» (опять же, если потребление не переходит той грани, за которой человек забывает об еде и живёт лишь на алкоголе).

И вот какие напитки наименее калорийны, возьмите эти данные на вооружение:

Шампанское. В бокале шампанского не более 80 калорий, а брют ещё менее калориен. Самые сладкие сорта, впрочем, благодаря наличию сахара, могут содержать и до 120 калорий на бокал, всё равно не так уж много.

В бокале шампанского не более 80 калорий, а брют ещё менее калориен. Самые сладкие сорта, впрочем, благодаря наличию сахара, могут содержать и до 120 калорий на бокал, всё равно не так уж много. Белое вино. Оно содержит меньше сахара, чем красное, и на бокал его тоже приходится от 80 до 100 калорий, причём сухие белые вина менее калорийны.

Оно содержит меньше сахара, чем красное, и на бокал его тоже приходится от 80 до 100 калорий, причём сухие белые вина менее калорийны. Затем следует красное вино — в нём калорий побольше, примерно 90 калорий на бокал, тем не менее, оно тоже малокалорийно и не помешает диете для похудения, если вы решили на такою диету присесть.

— в нём калорий побольше, примерно 90 калорий на бокал, тем не менее, оно тоже малокалорийно и не помешает диете для похудения, если вы решили на такою диету присесть. Розовое вино ещё более калорийно — от 100 до 120 калорий на стандартный бокал. Тем не менее, это тоже не так уж много.

ещё более калорийно — от 100 до 120 калорий на стандартный бокал. Тем не менее, это тоже не так уж много. Сидр — самый малокалорийный алкогольный напиток! В бокале любого сидра содержится около 50 калорий. Более того, даже сладкий сидр не содержит больше калорий, чем сидр-брют.

— самый малокалорийный алкогольный напиток! В бокале любого сидра содержится около 50 калорий. Более того, даже сладкий сидр не содержит больше калорий, чем сидр-брют. Сангрия тоже малокалорийна, несмотря на сладкий вкус. Сангрия, это смесь вина (чаще красного), фруктов, сока и газированной воды. В ней тоже 80 калорий на бокал. И её тоже можно пить не опасаясь за размеры талии.

тоже малокалорийна, несмотря на сладкий вкус. Сангрия, это смесь вина (чаще красного), фруктов, сока и газированной воды. В ней тоже 80 калорий на бокал. И её тоже можно пить не опасаясь за размеры талии. Пиво! Да, да! Несмотря на устоявшееся мнение о том, что пиво приводит к ожирению, в нём всего 120 калорий на бокал. Побольше, чем в вине, сидре или шампанском, но всё же не так уж много. Полнит не само пиво, а продукты, которые его сопровождают (жареная картошка, например, или жирные куриные крылышки), ну, и действительно потребляемое количество.

Да, да! Несмотря на устоявшееся мнение о том, что пиво приводит к ожирению, в нём всего 120 калорий на бокал. Побольше, чем в вине, сидре или шампанском, но всё же не так уж много. Полнит не само пиво, а продукты, которые его сопровождают (жареная картошка, например, или жирные куриные крылышки), ну, и действительно потребляемое количество. Игристые вина. Они содержат чуть больше алкоголя, чем шампанское, из-за того, что в них больше сахара. Тем не менее, они тоже не относятся к высококалорийным алкогольным напиткам.

А вот в виски, водке, роме, крепких спиртовых настойках — во всех этих напитках калорий в три-пять раз больше!, даже несмотря на их горечь, а не сладость. Это объясняется тем, что эти напитки делаются из калорийных продуктов и процесс их изготовления не приводит к удалению калорий.