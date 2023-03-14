Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
Новости Авторы Меган Хорхенсен Самые малокалорийные алкогольные напитки
Vodka
Водочный коктейль. Фото Меган Хорхенсен.

Самые малокалорийные алкогольные напитки

Megan Jorgensen Мар 14, 2023 Меган Хорхенсен, Полезные продукты Оставить комментарий 44 Просмотров

Алкогольные напитки, которые содержат меньше всего калорий

Список алкогольных напитков, которые содержат наименьшее количество калорий и посему меньше всего толстят!

Алкоголь — практически неизменный спутник торжеств и праздничных посиделок. Да иногда и просто за ужином тянет рюмочку выпить, расслабиться. Ничего страшного в этом нет, если не злоупотреблять.

Но не будем забывать, что алкогольные напитки, при всех их положительных и отрицательных качествах, обладают ещё одним свойством, а именно: они калорийны и «толстят» (опять же, если потребление не переходит той грани, за которой человек забывает об еде и живёт лишь на алкоголе).

И вот какие напитки наименее калорийны, возьмите эти данные на вооружение:

  • Шампанское. В бокале шампанского не более 80 калорий, а брют ещё менее калориен. Самые сладкие сорта, впрочем, благодаря наличию сахара, могут содержать и до 120 калорий на бокал, всё равно не так уж много.
  • Белое вино. Оно содержит меньше сахара, чем красное, и на бокал его тоже приходится от 80 до 100 калорий, причём сухие белые вина менее калорийны.
  • Затем следует красное вино — в нём калорий побольше, примерно 90 калорий на бокал, тем не менее, оно тоже малокалорийно и не помешает диете для похудения, если вы решили на такою диету присесть.
  • Розовое вино ещё более калорийно — от 100 до 120 калорий на стандартный бокал. Тем не менее, это тоже не так уж много.
  • Сидр — самый малокалорийный алкогольный напиток! В бокале любого сидра содержится около 50 калорий. Более того, даже сладкий сидр не содержит больше калорий, чем сидр-брют.
  • Сангрия тоже малокалорийна, несмотря на сладкий вкус. Сангрия, это смесь вина (чаще красного), фруктов, сока и газированной воды. В ней тоже 80 калорий на бокал. И её тоже можно пить не опасаясь за размеры талии.
  • Пиво! Да, да! Несмотря на устоявшееся мнение о том, что пиво приводит к ожирению, в нём всего 120 калорий на бокал. Побольше, чем в вине, сидре или шампанском, но всё же не так уж много. Полнит не само пиво, а продукты, которые его сопровождают (жареная картошка, например, или жирные куриные крылышки), ну, и действительно потребляемое количество.
  • Игристые вина. Они содержат чуть больше алкоголя, чем шампанское, из-за того, что в них больше сахара. Тем не менее, они тоже не относятся к высококалорийным алкогольным напиткам.

А вот в виски, водке, роме, крепких спиртовых настойках — во всех этих напитках калорий в три-пять раз больше!, даже несмотря на их горечь, а не сладость. Это объясняется тем, что эти напитки делаются из калорийных продуктов и процесс их изготовления не приводит к удалению калорий.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2023, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal

Please fill the required fields*