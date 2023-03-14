Очередной поджог в районе Ville-Saint-Laurent

В монреальском городском районе Ville-Saint-Laurent вновь подожгли промышленное здание

Так как в районе совершено уже четыре поджога в течение последних пары месяцев, возможно речь о поджигателе-психопате, любителе острых ощущений. Пока обходится без человеческих жертв.

Около двух часов ночи 14 марта полиция и пожарные получили срочный вызов на пожар, который разгорался в одноэтажном здании мастерской по ремонту автомобилей на дороге Bois-Franc, неподалёку от улицы Miniac. Согласно первоночальным сообщениям, неизвестный поджигатель разбил оконное стекло здания, проник внутрь, поджог помещение изнутри, после чего сбежал.

Хотя пожарные примчались на вызов быстро и потушили огонь, но здание серьёзно пострадало. Так как дело происходило глубокой ночью, людей в нём не было.

Следователи оградили место происшествия и собирают улики, хотя внутри здания не были найдены никакие подозрительные предметы (осколки бутылки с бензином, промасленные обгоревшие тряпки и т. д.). По всей видимости, поджигатель был знаком с расположением помещений и устроил поджог в том месте, откуда огонь с лёгкостью распространился по всему зданию.

Полицейские собирают также материалы с записей видеокамер соседних зданий и ведут опросы охранников местных заведений — в районе много небольших и средних промышленных зданий, но все они были закрыты, так как ночных смен на них нет.

Это уже четвёртый поджог промышленных и торговых помощений в районе Ville-Saint-Laurent с начала года, так что речь, возможно, о серийном поджигателе-психопате.