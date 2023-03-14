В городе Амки грузовик врезался в группу прохожих, двое убиты и девять человек ранены

Обстоятельства трагедии пока не установлены, но, по утверждениям свидетелей, водитель фургона намеренно наехал на людей.

В самом центре города Амки (Amqui), расположенного в Гаспези (район Bas-Saint-Laurent), в понедельник, 13 марта, примерно в 15 часов, фургон буквально разметал группу прохожих. В результате наезда два человека погибли — одному и погибших было более 70 лет, другому — более 80. Ещё девять находятся в больнице, причём двое из них в критическом состоянии. По сообщениям с места, все пострадавшие — люди пожилого возраста, и, скорее всего, группа друзей либо шла на какое-то совместное меропритие, либо возвращалась с него, либо люди просто гуляли вместе. Они шли по тротуару, проложенному вдоль обочины дороги 132, в районе бульвара Saint-Benoît Ouest.

Свидетели, видевшие аварию, уверены, что водитель грузовичка намеренно направил машину на людей. По их словам, водитель выехал на тротуар, наехал на людей, затем выехал на проезжую часть, а увидев, что часть прохожих не пострадала, вновь вьехал на тротуар и направил машину на людей, преследуя их на расстоянии до пятиста метров. Но никаких других подробностей о причинах происшедшего пока не сообщается, так что, возможно, на самом деле водитель лишь потерял контроль за автомашиной.

Полиция же, со своей стороны, сообщила, что виновник наезда арестован, но что он сам явился в полицейский участок и сдался. Виновнику аварии 38 лет, он тоже местный житель, его имя — Стив Ганьон (Steeve Gagnon).

Согласно последним сообщениям, трое раненых были срочно доставлены в город Квебек, а трое в Монреаль. Речь идёт о людях, которые пострадали серьёзнее остальных.

Мэр Амки и местный депутат организовывают группы психологической поддержки горожан, которые, конечно, не могут оправиться от ужаса. Город небольшой, все друг друга знают и трагедия коснулась каждого.

По самым последним сообщениям, каким-то образом к аварии причастны дети, ходят слухи, что водитель перепутал группу взрослых с группой подростков, которые его чем-то разозлили, но пока эти разговоры именно на уровне слухов, не более.