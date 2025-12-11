Осуждённая за тройное убийство в Броссаре окончательно проиграла апелляцию

Три судьи Апелляционного суда Квебека отклонили ходатайство осуждённой за тройное убийство на Южном берегу Монреаля — Мохамада Аль Баллуза, которая теперь идентифицирует себя как женщина по имени Левана.

Заявление о продлении срока подачи апелляции и представлении новых доказательств признано «надуманным и лишённым оснований».

Преступление произошло в сентябре 2022 года в Броссаре. Аль Баллуз был признан виновным в убийстве второй степени 38‑летней Синтии Бюсьер и в двух убийствах первой степени – их детей в возрасте пяти и двух лет.

Согласно решению суда, «все доводы заявительницы носят характер навязчивых идей и не имеют отношения к фактам дела». Среди прочего, защита пыталась доказать, что мать якобы была жива, когда прибыли пожарные, и могла сама убить детей. Суд опроверг эти предположения, отметив, что судебно-медицинские данные недвусмысленно подтверждают смерть женщины ещё до прибытия спасателей.

Судьи подчеркнули, что «новые доказательства» уже были доступны во время основного процесса, но стороны защиты ими не воспользовались. Попытки поставить под сомнение выводы присяжных, апеллируя к неустановленному психическому состоянию осуждённой, также были отклонены.

В решении говорится, что апелляция „обречена на провал и явно необоснованна“, а потому в продлении срока подачи иска отказано.

Левана Аль Баллуз продолжит отбывать пожизненное заключение без права на условно-досрочное освобождение в течение 25 лет. Её просьба о переводе в женскую тюрьму ранее была отклонена Службой исправительных учреждений Канады.

При вынесении приговора в декабре 2024 года судья Верховного суда Квебека Эрик Даунс охарактеризовал действия осуждённой как «садизм», а убийство Синтии Бюсьер — как фемицид.

