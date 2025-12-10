Более половины канадцев признают снижение концентрации за рулём в период праздников

По данным нового опроса Léger, более 52% канадцев отмечают снижение внимания при вождении во время праздничного сезона из-за стресса, усталости и социальных обязательств.

Особенно уязвимы молодые водители в возрасте от 18 до 34 лет — 64% из них признаются, что их эмоциональное состояние сильно влияет на стиль вождения, тогда как среди водителей старше 55 лет таких всего 41%.

Плохие погодные условия, интенсивное движение и сокращённый световой день только усугубляют ситуацию. Чтобы обеспечить безопасность на дорогах, эксперты советуют планировать поездки заранее: проверять дорожные и погодные условия, выезжать с запасом времени, отключать телефон или ставить его в режим «Не беспокоить», используя функции громкой связи.

Также рекомендуют хорошо отдыхать перед поездкой, делать перерывы каждые 2–3 часа на дальних маршрутах, аккуратно управлять автомобилем в зимних условиях, следить за техническим состоянием машины и иметь под рукой аварийный набор. Ключевое правило безопасности — никогда не садиться за руль в состоянии опьянения. Для тех, кто устраивает праздничные встречи, лучше заранее позаботиться о возвращении домой или выбрать безалкогольные напитки.

Подробнее об этой и других новостях Монреаля можно узнать на нашей Телеграм-странице https://t.me/NewsCMG