Да будет свет! И вода – тоже!

В Пьерфонде повреждена крупная водопроводная магистраль высокого давления — ошибка привела к серьёзному разрыву, и восстановление затягивается на дни. Жители остаются без воды уже более 72 часов, несмотря на обещания властей.

Один из пострадавших написал в Facebook, ссылаясь на друга из местного бара, что чиновники из Pierrefonds-Roxboro сначала заявили, что вода вернётся к 17:00. Однако рабочие на месте сказали обратное: «Сегодня точно не успеют».

Местные жители выражают недовольство в сети: власти переносят сроки, вода то появлялась на пару часов (около 16–17:00), то снова исчезала. Водовозы замечены у Sources и Pavillon недалеко от Gouin, некоторым доставляют воду на дом.

Проблема в масштабе: это не мелкая труба, а большая магистраль, которую местные службы Pierrefonds не могут починить самостоятельно — нужна специальная бригада. Полное восстановление ожидаетсяне ранее завтрашнего дня.

А пару дней назад в значительной части Пьерфонда отключилось электричество, усугубив ситуацию.

