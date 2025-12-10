CJAD 800 отмечает 80-летие: голос Монреаля сквозь десятилетия

Радиостанция CJAD 800, известная как «голос Монреаля», празднует 80-летний юбилей. С 8 декабря 1945 года она сопровождает англоязычное сообщество Квебека через ключевые события истории провинции — от Тихой революции и закона 101 до референдумов и социальных перемен.

Ведущий утреннего шоу Эндрю Картер, наблюдавший за этим из первых рук, назвал работу на CJAD «работой мечты», несмотря на подъёмы в 4 утра. «Я слушал её ребёнком, потому что родители слушали. CJAD зацепит каждого в какой-то момент жизни», — отметил он. Бывший гендиректор Роб Брейд вспомнил легендарных коллег — Горда Синклера, Джорджа Болла и Теда Блэкмана, — чьи имена вошли в историю станции.

Воспоминания ветеранов полны ярких эпизодов: отец диктора Труди Мейсон в 1980-х прослушал стоп-сигнал, увлечённый репортажем Нила МакКанна о референдуме, а во время митинга «Нет» в 1995 году команда веяла с балкона Sun Life Building. «Это было волшебно — невероятное вещание», — описал Брейд. Доктор Джо Шварц, ведущий с 1980 года, борется с «научным шарлатанством» и подчёркивает: радио доносит сообщение до миллионов.

Несмотря на конкуренцию от подкастов и соцсетей, CJAD остаётся оплотом для англофонов. «Мы отстаиваем нашу общину, даём другой взгляд на события», — подчёркивает Картер. Труди Мейсон добавляет: «Мне говорили, что AM-радио мертво, но 40 лет спустя мы всё ещё рассказываем истории для Монреаля».

Станция, принадлежащая Bell Media и вещающая на 800 AM с мощностью 50 тыс. ватт днём, продолжает эволюционировать, сохраняя связь с слушателями через ток-шоу и новости.

