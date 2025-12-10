В Лавале найдена мёртвой 88-летняя женщина возле дома престарелых

В понедельник утром возле частного дома престарелых Villagia de l’Île Paton на променаде де л’Иль в районе Шомеде была найдена мёртвой 88-летняя женщина.

Согласно данным полиции Лаваля (SPL), вызов в службу 911 поступил около 6:50 утра. Прибывшие на место службы экстренной помощи констатировали смерть женщины.

По словам Марка-Оливье Но, представившегося внуком погибшей, его бабушка долгое время страдала нарушениями памяти и испытывала трудности с передвижением.

«Моя мама повторяла: “Этого не может быть. Этого просто не может быть”», — рассказал он журналистам у здания резиденции. — «Она разговаривала с ней накануне вечером, и всё было в порядке».

Он отметил, что прошлым летом с его бабушкой уже случался похожий инцидент.



«Я не знаю, где и как её тогда нашли — но тогда было плюс 25. А сейчас минус 15, и случилось то, что случилось. Этому нет оправдания», — добавил Но.

Один из жильцов резиденции, представившийся Жоржем, сообщил, что попасть в здание и выйти из него можно без труда, особенно после 21:30, когда на ресепшене уже никого нет.

«Если бы это была моя бабушка или мать, я бы очень переживал, — сказал он. — Мы думаем, что в официальных учреждениях наши близкие в безопасности, но несчастные случаи происходят постоянно».

Полиция сообщает, что обстоятельства смерти пожилой женщины пока не установлены. Материалы дела переданы в бюро коронера для расследования.

