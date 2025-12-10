Карни назвал футбол главным видом спорта Канады

Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что футбол стал самым популярным видом спорта в стране, особенно среди молодёжи. Об этом он рассказал во время жеребьёвки чемпионата мира 2026 года.

«Это вид спорта номер один для канадской молодёжи — мальчиков и девочек. Две трети канадцев смотрели последний чемпионат мира», — отметил Карни.

По словам премьера, растущая популярность футбола отражает новую спортивную культуру Канады, в которой объединяются разные поколения и сообщества страны.

Напомним, чемпионат мира-2026 пройдёт с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Впервые в истории турнира участие в нём примут 48 команд.

