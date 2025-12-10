Доступ к жилью становится всё более сложным, особенно для молодых семей

Эта тенденция наблюдается по всему Квебеку, в том числе на Северном побережье, где с момента пандемии отмечается резкий рост цен на недвижимость.

По словам экономиста APCIQ Элен Бежен, эта ситуация связана с падением покупательной способности семей, а также с ростом разрыва между доходами и стоимостью домов. На Северном побережье медианная цена одноэтажного дома выросла с 165 000 до 255 000 долларов за 10 лет. Однако в регионе стоимость недвижимости всё ещё ниже средней по Квебеку, где медианная цена достигает 500 000 долларов.

Недостаток предложения — главная причина роста цен и трудностей с приобретением жилья. Объем продаж остался примерно на уровне прошлого года, но цены выросли примерно на 15%. Северное побережье занимает второе место по доступности жилья после Гаспезии, однако в регионе существуют значительные ценовые различия.

В городах Септ-Иль и Бэй-Комо отмечается всплеск цен. Со стажем 31 год риелтор Ален Шевари отмечает, что количество домов в продаже резко сократилось — с примерно 400 до 91. Особенно выросли цены на мобильные дома, которые сейчас могут достигать 300 000 долларов, тогда как в 1990-х они стоили около 20 000. Разрыв между арендой и покупкой мобильного дома сократился, что побуждает многих молодых рассматривать эту покупку как первый шаг.

Ален Шевари советует не надеяться на снижение цен, полагая, что рост продолжится, и считает покупку жилья инвестиционно привлекательной, даже в Септ-Иль.

Мнение Джеймса Фонга из Бэй-Комо немного иное: цены на мобильные дома остаются ниже 200 000 долларов, что делает их хорошей альтернативой для начала собственного жилья. Однако покупка особенно выгодна для тех, кто ценит качество жизни, а не планирует переезд.

На рынке Северного побережья наблюдается гетерогенность. Риелтор Марк Пелетье из Proprio Direct отмечает резкий рост цен в маленьких поселках, таких как Blanc-Sablon , но указывает, что в Мингани цены всё ещё более доступные, и сила рынка здесь скорее связана с образом жизни и желанием вернуться к природе, чем с финансовыми мотивами. За последний год в системе Centris продано 18 объектов между Септ-Иль и Havre-Saint-Pierre .

Несмотря на привлекательность строительства нового жилья из-за роста цен, риелторы предупреждают о высоких затратах на строительство в регионе, что ограничивает этот вариант.

Таким образом, недвижимость на Северном побережье — это сочетание роста цен, дефицита предложения и региональных особенностей, требующих внимательного подхода к покупке или инвестированию.​

