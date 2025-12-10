Профсоюз пилотов Air Transat выдал 72-часовое уведомление о забастовке, а авиакомпания объявила о «постепенном и упорядоченном» закрытии операций на следующие три дня. Эксперт по правам пассажиров советует пострадавшим знать свои права.

«Когда авиакомпания отменяет рейс заранее, до начала забастовки, это отмена на её ответственности», — объяснил Габор Лукач из Air Passenger Rights. В таких случаях Air Transat обязана не только перебронировать (включая конкурентов), но и предоставить еду и компенсацию до $1000 в зависимости от задержки.

Air Transat объявила о постепенной приостановке рейсов 8–9 декабря в ожидании забастовки. Пассажиров уведомят и предложат варианты. Вице-президент полётных операций Дэйв Бурдаж заверил, что особый план вернёт всех в страну за три дня, плюс выплатит компенсации из-за изменений планов.

Лукач предупреждает: не спешите! «Пассажиры не обязаны принимать предложения. Требуйте по закону: перевозку на конкурентах в ближайшие сроки. Если приняли— рискуете».

Переговоры идут год. Профсоюз говорит о «бесплодных месяцах», авиакомпания — о щедром предложении (+59% зарплаты за 5 лет + улучшения условий). Возможна сделка до забастовки, но компания отвечает за перебронировку.

«Air Transat обязана купить билеты у партнёров за 48 часов до предполагаемого рейса. Их совет «купите сами, а мы вернем вам деньги» — недостаточно», — подчёркивает Лукач. «Это их обязанность, а не ваша забота».

Подробнее об этой и других новостях Монреаля можно узнать на нашей Телеграм-странице https://t.me/NewsCMG