Права на аборт в Канаде

Общественные организации предупреждают, что план правительства Лего закрепить право на аборт в проекте конституции Квебека может иметь непредвидённые последствия.

Министр юстиции Саймон Жолин-Баррет утверждает, что цель — защитить эти права, опасаясь, что будущие суды отменят текущие решения, гарантирующие аборт.

В Канаде репродуктивные права женщин защищены судебной практикой, а не федеральным законом. До 1988 года аборты были криминализированы. Знаковое решение Верховного суда R. v. Morgentaler признало абзац Уголовного кодекса нарушением права на жизнь, свободу и безопасность по разделу 7 Хартии прав и свобод. С тех пор нет ни запрета, ни разрешения — аборт как медицинская процедура.

Несколько попыток кодифицировать аборты провалились. В Квебеке при обновлении Гражданского кодекса в 90-х добавили права плода, но только после рождения живым.

Адвокат Реми Бурже, вице-президент Палаты Квебека, считает: «Если не сломано — не чини». Закон можно изменить как любой другой, в отличие от Хартии, почти неприкасаемой. Антиабортные группы получат цель для атак в судах.

Колледж врачей Квебека и 400+ медиков в открытом письме в Le Devoir призвали убрать упоминание аборта: «Любой закон об аборте становится законом против него. Пол становится потолком для ограничений».

FQPN (Федерация планирования семьи Квебека) консультировала министра летом: аборт — медицинская услуга, не нуждается в отдельной защите.

Оппозиция (либералы, Québec solidaire, PQ) требует отмены. Либерал Марк Тангуэй: «Угроза доступу к абортам реальна, голосуем против».

Жорж Бускеми из Quebec Life Coalition видит в конституции цель, как Roe v. Wade в США. Но Бурже отмечает: в США боролись 50 лет, пока Верховный суд не передал штатам (многие запретили). В Канаде такой борьбы нет.

Правительство отказало в дебатах по мотиву оппозиции.

