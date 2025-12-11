Hydro-Québec ввела «сигналы сбоя» из-за ранней зимы: ситуация под контролем

Государственная корпорация Hydro-Québec подтвердила введение «сигналов сбоя» (failure alerts) в последние дни. Раннее начало зимы создало нагрузку на гидроэнергетическую сеть Квебека, но компания заверила, что ситуация находится под полным контролем и все инструменты для покрытия пиковых нагрузок имеются в наличии.

Эти сигналы — стандартная терминология в североамериканской энергосистеме. По заявлению Hydro-Québec, нынешняя ситуация не связана с уровнем воды в водохранилищах. Недавно спрос достиг около 38 000 МВт — это рекорд для начала декабря, в то время как средний пик за последние пять лет составлял примерно 29 000 МВт. Одновременно часть оборудования выведена на плановое обслуживание до середины декабря для подготовки к зиме, но работы завершаются, и с прошлой недели несколько объектов уже вернулись в строй. ​

Заявления властей и меры поддержки

Министр энергетики Квебека Кристин Фреше в Квебек-Сити отметила, что ранние холода создали значительное давление, но до отключений (load shedding) дело не дошло. «У Hydro-Québec есть множество инструментов, которые применяются задолго до подобных мер», — сказала она журналистам.

Среди них:

Программа Hilo для умного управления энергией в домах.

для умного управления энергией в домах. Динамическое ценообразование.

Сотрудничество с бизнес-клиентами, снижающими потребление в пиковые часы (например, горнолыжные курорты откладывают открытие подъёмников за кредиты на счета). ​

Корпорация подчеркнула готовность к пикам января и февраля. Эксперты, однако, предупреждают о растущем спросе на дешёвую гидроэнергию Квебека в будущем, что потребует расширения мощностей или оптимизации потребления.

