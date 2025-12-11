Hydro-Québec ввела «сигналы сбоя» из-за ранней зимы: ситуация под контролем

Эти сигналы — стандартная терминология в североамериканской энергосистеме. По заявлению Hydro-Québec, нынешняя ситуация не связана с уровнем воды в водохранилищах. Недавно спрос достиг около 38 000 МВт — это рекорд для начала декабря, в то время как средний пик за последние пять лет составлял примерно 29 000 МВт. Одновременно часть оборудования выведена на плановое обслуживание до середины декабря для подготовки к зиме, но работы завершаются, и с прошлой недели несколько объектов уже вернулись в строй.
Заявления властей и меры поддержки
Министр энергетики Квебека Кристин Фреше в Квебек-Сити отметила, что ранние холода создали значительное давление, но до отключений (load shedding) дело не дошло. «У Hydro-Québec есть множество инструментов, которые применяются задолго до подобных мер», — сказала она журналистам.
Среди них:
- Программа Hilo для умного управления энергией в домах.
- Динамическое ценообразование.
- Сотрудничество с бизнес-клиентами, снижающими потребление в пиковые часы (например, горнолыжные курорты откладывают открытие подъёмников за кредиты на счета).
Корпорация подчеркнула готовность к пикам января и февраля. Эксперты, однако, предупреждают о растущем спросе на дешёвую гидроэнергию Квебека в будущем, что потребует расширения мощностей или оптимизации потребления.
