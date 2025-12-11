Критика слабых штрафов за нарушение Закона об официальных языках: оппозиция требует жёсткости

Основные оппозиционные партии в Палате общин и организации по защите франкофонов резко осудили слабость проекта регламента, предложенного Оттавой для штрафования нарушителей обновлённого Закона об официальных языках. Правительство либералов Марка Карни, которое примет окончательное решение, отказывается от комментариев.

«Штраф в несколько тысяч долларов для компаний с сотнями миллионов выручки — это граничит с абсурдом», — заявил перед парламентским комитетом Франсуа Коте, юрист Droits collectifs Québec. По его словам, проект «не попадает в цель» из-за «мелочности, робости и отсутствия зубов». Документ в шесть страниц представлен спустя два с половиной года после принятия закона, хотя обещали сделать это годом раньше.

Основные претензии к регламенту

Низкие штрафы. Air Canada, хронический нарушитель по данным комиссара по официальным языкам, рискует максимум 50 000 долларов за нарушение. Оппозиция требует автоматического удвоения и трижды увеличения сумм, а также потолка в 1 миллион долларов для deterrence.

Air Canada, хронический нарушитель по данным комиссара по официальным языкам, рискует максимум за нарушение. Оппозиция требует автоматического удвоения и трижды увеличения сумм, а также потолка в для deterrence. Ограниченный круг нарушителей. Штрафы коснутся только Air Canada, аэропортовых властей (включая рестораны и аренду авто), VIA Rail и Marine Atlantic. Блок Квебека возмущён: почему Tim Hortons в аэропорту — да, а службы безопасности — нет?

Штрафы коснутся только Air Canada, аэропортовых властей (включая рестораны и аренду авто), VIA Rail и Marine Atlantic. Блок Квебека возмущён: почему Tim Hortons в аэропорту — да, а службы безопасности — нет? Сложная процедура. Штрафы — «крайняя мера» после невыполнения приказа комиссара. Тот должен обосновать сумму по списку критериев, что даёт повод для обжалования, отметил представитель FCFA Джон Марк Кейс.

Заместитель министра канадского наследия Жюли Буайе объяснила задержки консультациями и отметила, что службы безопасности финансируются из бюджета, так что штрафы неэффективны. Для банков, телекомов и других планируется отдельный регламент.

Либералы на комитете осторожны: парламентский секретарь Мадлен Шенетт поблагодарила за «отличные рекомендации», но уклонилась от оценки силы норм. Блоковец Марио Больё назвал регламент «очень слабым» и призвал расширить его на все федеральные учреждения, отметив 50-летнюю цепь повторяющихся жалоб без реальных перемен.

Комитет подготовит отчёт с рекомендациями, но финальное слово — за исполнительной властью.

Подробнее об этой и других новостях Монреаля можно узнать на нашей Телеграм-странице https://t.me/NewsCMG