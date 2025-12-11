Квебек представил законопроект для ускорения крупных проектов национального значения

Национальное собрание Квебека внесло законопроект №5, позволяющий провинциальному правительству вносить изменения в около 30 законов для реализации проектов, признанных стратегическими. Министр финансов Эрик Жирар на пресс-конференции после внесения законопроекта отметил, что он будет применён к не более пяти крупным инициативам за ближайшие пять лет — вероятно, включая предложения Hydro-Québec стоимостью миллиарды долларов.

Законопроект вводит исключительный ускоренный процесс для «стратегических» объектов, таких как горнодобыча, энергетика и лесозаготовки. Правительство получит право корректировать нормы по охране окружающей среды, сельхозземель, парков и лесов, но с обязательством уважать базовые экологические стандарты. Подготовительные работы можно начинать до финального одобрения, при условии их обратимости в случае отказа.

Ключевые положения и аргументы

Прозрачность и контроль. Кабинет министров будет определять проекты; решения опубликуют, и правительство обязано их обосновать публично.

Кабинет министров будет определять проекты; решения опубликуют, и правительство обязано их обосновать публично. Срок действия. Закон продлится пять лет, но открыт для поправок.

Закон продлится пять лет, но открыт для поправок. Контекст. Идея связана с экономической неопределённостью из-за политики президента США Дональда Трампа и необходимостью создания «качественных рабочих мест», как подчеркнул премьер Франсуа Легault в Руан-Норана.

Министр окружающей среды Бернар Дренвиль накануне анонсировал сокращение сроков экологических оценок на 50% для бизнеса. Законодательство аналогично федеральному Bill C-5, ускоряющему национальные проекты по всей Канаде. Оппозиция уже критикует его за чрезмерные полномочия, но Жирар парировал: «Если это работает для Канады, Британской Колумбии и Онтарио, почему Квебек должен отставать?»

Законопроект повысит предсказуемость для инвесторов, сократив бюрократию, но сохранит экологические гарантии, обещают власти.

Подробнее об этой и других новостях Монреаля можно узнать на нашей Телеграм-странице https://t.me/NewsCMG