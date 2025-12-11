Доступность домов ухудшилась в Квебеке за 10 лет: данные APCIQ

Согласно свежему исследованию Ассоциации профессиональных риелторов Квебека (APCIQ), доступность односемейных домов в провинции значительно ухудшилась за последнее десятилетие.

В регионе Лорантиды (Laurentides) минимальный первоначальный взнос вырос с 11 375 долларов в 2015 году до почти 29 000 долларов в 2025-м, заняв четвёртое место по росту среди регионов Квебека.

Экономист APCIQ Элен Беген подчёркивает, что средняя цена домов в Лорантидах более чем удвоилась. Краткосрочный прогноз остаётся напряжённым: сильный спрос, дефицит новостроек и тенденция к долгому проживанию в одном доме поддерживают давление на цены.

Причины и перспективы

Рост взносов. Увеличение в 2,5 раза отражает общий тренд инфляции цен на жильё.

Факторы давления. Низкий объём строительства и удержание домов владельцами усугубляют дефицит предложения.

Региональный акцент. Лорантиды — популярный пригород Монреаля, где спрос на загородное жильё стабильно высок.

APCIQ отмечает необходимость стимулирования строительства для улучшения доступности. В контексте Монреаля и окрестностей это особенно актуально для молодых семей.

