Полицейский омбудсмен Квебека начал расследование после стрельбы в больнице Лонгёй

Независимое бюро расследований (BEI) Квебека инициировало проверку после того, как в больнице Шарля-Ле-Мойна в Лонгёе на южном берегу Монреаля ранним утром вторника был ранен мужчина в результате выстрела полицейского.

Согласно релизу BEI, инцидент произошёл с участием полиции Лонгёя (SPAL). Мужчину задержали вечером в понедельник после неудачной попытки остановить автомобиль около улицы Довер — машину, объявленную угнанной. Водитель попытался скрыться, врезался в припаркованный автомобиль и побежал, но был обездвижен с помощью электрошокера.

В больнице, где его наблюдали с 00:29 9 декабря, в 00:50 вспыхнула потасовка между задержанным и офицерами. «Во время стычки огнестрельное оружие одного из полицейских произвело выстрел. Мужчина получил ранение и находится в стабильном состоянии», — сообщили в BEI. При нём нашли травматический пистолет.

К расследованию привлечены пятеро следователей BEI, параллельно работает провинциальная полиция Sûreté du Québec (SQ). Обстоятельства инцидента уточняются.

Подробнее об этой и других новостях Монреаля можно узнать на нашей Телеграм-странице https://t.me/NewsCMG