Рынок недвижимости Канады в фазе перезагрузки: инвесторы видят возможности

Компания Forgestone Capital под руководством Тревора Блейкли запускает фонд Forgestone Diversified Real Estate Fund объёмом 400 миллионов долларов за два года, чтобы заполнить «огромный разрыв» в финансировании. Первый закрытый этап — в следующем месяце.
Фонд фокусируется на кредитах для запасов кондо, арендных домах и промышленных объектах в Торонто, Ванкувере и Галифаксе. Инвестиции по всему капитальному стеку — от старших долгов и мезонина до акций — с целевой доходностью 8–12% годовых после комиссий. Первые два года акцент на кредитах (60/40 долг/акции в долгосрочной перспективе).
Причины и перспективы
- Дефицит капитала. Крупные кредиторы и пенсионные фонды сократили экспозицию; инвестиции в коммерческую недвижимость упали на 22% в первом полугодии 2025 года (данные Altus Group). Разработчики ограничены долгами и выкупами.
- Окно возможностей. Двухлетний период до нормализации конкуренции; Forgestone (управляет 2,5 млрд, транзакции на 8 млрд) привлекает пенсионные планы и розничных аккредитованных инвесторов.
- Контекст рынка. Строительство на 264 млрд за год (180 млрд жилое); рост ставок и риски создали «экстраординарное» окно для частных фондов.
Блейкли подчёркивает: существующие фонды вынуждены гасить долги или продавать активы в неподходящий момент. Forgestone входит «с чистого листа», предлагая лучшие условия в условиях нехватки капитала.
