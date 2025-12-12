Рынок недвижимости Канады в фазе перезагрузки: инвесторы видят возможности

Канадский рынок недвижимости переживает глубокий сброс: цены упали на 17% с пика, а объёмы девелопмента в Торонто и Ванкувере сократились до уровней середины 2000-х.

Компания Forgestone Capital под руководством Тревора Блейкли запускает фонд Forgestone Diversified Real Estate Fund объёмом 400 миллионов долларов за два года, чтобы заполнить «огромный разрыв» в финансировании. Первый закрытый этап — в следующем месяце.

Фонд фокусируется на кредитах для запасов кондо, арендных домах и промышленных объектах в Торонто, Ванкувере и Галифаксе. Инвестиции по всему капитальному стеку — от старших долгов и мезонина до акций — с целевой доходностью 8–12% годовых после комиссий. Первые два года акцент на кредитах (60/40 долг/акции в долгосрочной перспективе).

Причины и перспективы

Дефицит капитала. Крупные кредиторы и пенсионные фонды сократили экспозицию; инвестиции в коммерческую недвижимость упали на 22% в первом полугодии 2025 года (данные Altus Group). Разработчики ограничены долгами и выкупами.

Крупные кредиторы и пенсионные фонды сократили экспозицию; инвестиции в коммерческую недвижимость упали на в первом полугодии 2025 года (данные Altus Group). Разработчики ограничены долгами и выкупами. Окно возможностей. Двухлетний период до нормализации конкуренции; Forgestone (управляет 2,5 млрд , транзакции на 8 млрд ) привлекает пенсионные планы и розничных аккредитованных инвесторов.

Двухлетний период до нормализации конкуренции; Forgestone (управляет , транзакции на ) привлекает пенсионные планы и розничных аккредитованных инвесторов. Контекст рынка. Строительство на 264 млрд за год (180 млрд жилое); рост ставок и риски создали «экстраординарное» окно для частных фондов.

Блейкли подчёркивает: существующие фонды вынуждены гасить долги или продавать активы в неподходящий момент. Forgestone входит «с чистого листа», предлагая лучшие условия в условиях нехватки капитала.

