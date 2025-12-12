Монреаль открыл временный тёплый приют в бывшей больнице Hôtel-Dieu из-за сильных морозов

Город Монреаль с вторника запускает временный приют для обогрева в здании бывшей больницы Hôtel-Dieu. Установленная вместимость — 50 человек вечером и ночью, где посетители смогут согреться, отдохнуть и получить перекус.

«Особое внимание уделяется безопасности уязвимых лиц и сохранению общественного спокойствия, чтобы минимизировать влияние на жителей района», — говорится в пресс-релизе мэрии. Этот приют дополняет меры по защите бездомных от экстремального холода, анонсированные на прошлой неделе.

Дополнительные меры

Приют в YMCA Centre -Ville (1440 ул. Стэнли, центр города): открыт в четверг, вмещает около 100 человек с 19:00 до 08:00.

(1440 ул. Стэнли, центр города): открыт в четверг, вмещает около с 19:00 до 08:00. Тёплые центры в районах Rosemont–La Petite-Patrie и Mercier–Hochelaga-Maisonneuve: с середины декабря до 31 марта.

Мэр Сорайя Мартинес Феррада подчеркнула оперативность мер на фоне резкого похолодания. Hôtel-Dieu ранее использовался как приют (с 2021 г.), но закрылся в 2024-м из-за жалоб жителей; теперь город обещает меры по снижению помех. Это часть плана по добавлению сотен мест к Рождеству для защиты наиболее уязвимых.

Подробнее об этой и других новостях Монреаля можно узнать на нашей Телеграм-странице https://t.me/NewsCMG