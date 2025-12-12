22-летний рецидивист из Квебека арестован за торговлю людьми и наркотиками

Подразделение по борьбе с торговлей людьми Alberta Law Enforcement Response Team (ALERT) арестовало 22-летнего Ксавье Эрберта, недавно переехавшего в Калгари после отбытия срока в Квебеке за аналогичные преступления 2021 года. По данным полиции, Эрберт сразу ввязался в секс- и наркоторговлю; выявлены две жертвы в Калгари, которым оказывается поддержка.

В его доме в районе Beltline при обыске нашли кокаин, метамфетамин и реплику пистолета. Эрберт обвинён в:

— получении материальной выгоды от сексуальных услуг;

— сутенёрстве;

— рекламе сексуальных услуг;

— торговле наркотиками;

— хранении наркотиков в целях сбыта;

— хранении преступных доходов.

Его 18-летний сообщник Винсент Хуль также задержан и обвинён в наркоторговле, хранении оружия для опасных целей и поддельной кредитной карте. Эрберт предстанет в суде 10 декабря. Полиция призывает жертв торговли людьми звонить по номеру 211 и информировать о преступлениях через Crime Stoppers (1-800-222-TIPS).

