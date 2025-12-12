22-летний рецидивист из Квебека арестован за торговлю людьми и наркотиками

В его доме в районе Beltline при обыске нашли кокаин, метамфетамин и реплику пистолета. Эрберт обвинён в:
— получении материальной выгоды от сексуальных услуг;
— сутенёрстве;
— рекламе сексуальных услуг;
— торговле наркотиками;
— хранении наркотиков в целях сбыта;
— хранении преступных доходов.
Его 18-летний сообщник Винсент Хуль также задержан и обвинён в наркоторговле, хранении оружия для опасных целей и поддельной кредитной карте. Эрберт предстанет в суде 10 декабря. Полиция призывает жертв торговли людьми звонить по номеру 211 и информировать о преступлениях через Crime Stoppers (1-800-222-TIPS).
