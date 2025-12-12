Подписаться на рассылку
Экономика Бизнес Магазины станут работать дольше? Пилотный проект от правительства Квебека
walmart
Зал одного из магазинов Walmart.

Магазины станут работать дольше? Пилотный проект от правительства Квебека

Виктория Христова Дек 12, 2025 Бизнес, Новости, Новости провинции Квебек Оставить комментарий 39 Просмотров

Правительство Квебека планирует расширить пилотный проект по увеличению часов работы магазинов на всю провинцию, разрешив розничным торговцам оставаться открытыми дольше по выходным.

 

 

В рамках расширения допустимые предприятия — магазины, бутики, хозяйственные — смогут работать ежедневно с 6 утра до 9 вечера, кроме государственных праздников. Сейчас коммерческие заведения обязаны закрываться в 17:00 по субботам и воскресеньям.

Несколько недель назад пилотный проект позволил добровольно продлить часы до 20:00 по выходным в трёх городах: Gatineau, Laval и Saint-Georges (кроме праздников).

В понедельник министр экономики и малого бизнеса Сэмюэл Пулен объявил о распространении проекта на все муниципалитеты Квебека. По его словам, Квебек — единственное место в Северной Америке с ограничениями на часы работы, и пора «уйти с дороги предпринимателей».

«Из-за Shein и Temu местным бизнесам нужна гибкость для контакта с клиентами. Это дополнительная свобода и шаг к дерегуляции», — отметил он.

Проект постановления опубликуют в среду с 45-дневными консультациями для обратной связи. Продуктовые и аптеки, уже свободные от ограничений, не затронуты.

Параллельно разрабатывается пилотный проект для секс-шопов — до 23:00 ежедневно.

 

