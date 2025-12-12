Технологии против скуки! Включай eTVnet!

Впереди очередные выходные, а значит, снова самый остро стоящий вопрос перед нами всеми будет “Что же посмотреть на выходных?”.

К счастью, у нас с вами есть замечательная подсказка — подборка от наших друзей в интерактивном ТВ eTVnet!

Между голосом и эхом

Екатерина живет в небольшом провинциальном городке, собирается выйти замуж за любимого мужчину Никиту и строит планы на будущее. Но накануне свадьбы ей приходится срочно уехать по делам в Калугу. Там на нее нападают хулиганы, и девушка попадает в больницу с травмой головы. Когда Катя приходит в себя, выясняется, что она ничего не помнит. При ней нет ни денег, ни документов, а вся ее предыдущая жизнь оказывается стерта. Вскоре в ее палате появляется мужчина гораздо старшее ее — бизнесмен Игорь Осипов. Он представляется ее мужем, уверяет, что пациентка с амнезией — его недавно пропавшая жена Елена.

Девочки не плачут

Аня и Катя — сестры. Катя замужем за Олегом, а Аня легко влюбляется и также легко разочаровывается в мужчинах. Все меняется, когда их мать Мария, владелица косметической клиники, решает выйти замуж за Антона, шеф-повара ресторана. На первый взгляд, это прекрасная новость, если бы не одно но. Будущий муж Марии — бывший возлюбленный Ани. Девушка уверена, что Антон женится на матери только для того, чтобы отомстить ей, и подговаривает сестру расстроить эту свадьбу.

Письмо в будущее

Супруги Мария и Михаил устраивают вечеринку, чтобы в кругу друзей объявить пол своего будущего долгожданного ребенка. Но их счастью не суждено сбыться. В тот же день Михаил погибает в автокатастрофе, а Мария теряет ребенка. После похорон Мария находит у свекрови письмо от некоего Антона, который утверждает, что Михаил — его отец. Мария отправляется в другой город, чтобы разыскать его. Антон вырос в детском доме, ему уже восемнадцать лет, и он очень похож на молодого Михаила. Парень связался с плохой компанией и становится соучастником погрома на стройке. Чтобы спасти его от тюрьмы, Мария обращается к владельцу строительной компании Олегу Федорову.

Это жизнь

Нина и Петр счастливы в браке и давно мечтают стать родителями. Но из-за страха остаться бесплодной Нина никак не может забеременеть. Врач советует сначала усыновить малыша, но Петр категорически отказывается воспитывать чужого ребенка. Все меняет внезапная трагедия — Нина становится жертвой изнасилования. Она не рассказывает мужу о случившемся и пытается скорее забыть страшные события. Но вскоре обнаруживает, что беременна от насильника. Узнав правду, Петр требует сделать аборт. Однако для Нины это последний шанс родить. Тем временем за Ниной начинает ухаживать следователь Виктор, которого она оперировала после ранения. Знакомство с Виктором приведет к открытиям, которые перевернут всю ее жизнь.

Олень

Женщины обожают Андрея, а он любит их… использовать. Его жизнь неожиданно меняется после встречи с неординарной девушкой Настей, с которой он проводит случайную ночь. Она оказывается внучкой настоящей ведьмы. Бабуля Насти решает проучить Андрея, который, по ее мнению, обидел внучку и награждает ловеласа рогами. Единственный способ для Андрея избавиться от этого ветвистого украшения – настоящая, взаимная любовь. Настя берется помочь Андрею и приступает к его полному перевоспитанию, чтобы он смог по-новому взглянуть на девушек и обрести «ту самую». Но ни одна из кандидаток не способна пробудить в «Рогоносце» глубокие чувства и разрушить проклятие… Возможно, он просто не замечает очевидное?

