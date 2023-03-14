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Новости В США больше половины граждан уверены в крахе доллара
Американские доллары

В США больше половины граждан уверены в крахе доллара

Виктория Христова Мар 14, 2023 Новости, Экономика Комментарии к записи В США больше половины граждан уверены в крахе доллара отключены 37 Просмотров

Крах доллара неминуемо наступит, считают 51% опрошенных в США, заявили в швейцарской компании Gallup International Association, занимающейся глобальными исследованиями, 14 марта, говорится в результатах опроса.

 

Отмечается, что в Индонезии самая большая доля граждан среди других стран, которая верит, что доллар утратит свое лидерство в течение 25 лет. Это 64% среди опрошенных в этой стране.

В Йемене такая же уверенность есть у 61% опрошенных, в Сирии у 59%. Больше всего верят в силу доллара в Индии, только 41% опрошенных считают, что доллар сдаст мировое лидерство. Такой опрос проводился впервые, и охватил 64 страны, за исключением Китая.

Ключевая ставка в США должна быть снижена, иначе финансовую систему постигнет крушение, заявил бывший помощник министра финансов США в администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс.

Робертс отметил, что Федеральной резервной системе США необходимо отказаться от высокой процентной ставки, которая, по его мнению, уничтожает баланс в секторе финансов и ведет к крушению самой финансовой системы.

Если же Федеральная резервная система США станет вводить в оборот большие объемы денежных средств для спасения банкротящихся банков, то эти действия могут стать угрозой существованию доллара как ценностной валюты.

 

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