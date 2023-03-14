В Калифорнии регулятор передал средства обанкротившегося SVB

Средства вкладчиков обанкротившегося Silicon Valley Bank (SVB) были переданы промежуточной финансовой организации, заявили представители Федеральной корпорации страхования вкладов (FDIC), 13 марта сообщает пресс-служба регулятора.

«Федеральная корпорация страхования вкладов (FDIC) сегодня передала все вклады — как застрахованные, так и незастрахованные — бывшего банка Silicon Valley Bank во вновь созданный, полнофункциональный «промежуточный банк», управляемый FDIC, в рамках действий, направленных на защиту всех вкладчиков банка Silicon Valley Bank», — указано в сообщении.

Отмечается, что вкладчики смогут получить доступ к своим средствам после открытия промежуточного банка. При этом будет предоставлена не только возможность снимать деньги из банкоматов, но и выписывать чеки, а также осуществлять прочие операции.

Представители FDIC одновременно с этим рассказали, что ряд держателей необеспеченных долгов и акционеры на будут защищены.

Напомним, 10 марта калифорнийский регулятор закрыл Silicon Valley Bank. Это стало крупнейшим банкротством в США с 2008 года. Эксперты связывают обрушение банка с ростом учетной ставки ФРС.

Закрытие Signature Bank произошло по указанию регулятора в штате Нью-Йорк в связи с увеличением системных рисков, 12 марта ujdjhbncz в совместном заявлении главы ФРС США, Минфина США и председателя Федеральной корпорации страхования вкладов (FDIC).

Указывается, что все вкладчики банка получат доступ к своим вложениям. Также власти заверили, что граждане США не понесут никаких убытков от процедуры закрытия банка.

В заявлении отмечается, что банковская система США продолжает находиться в устойчивом состоянии, так как после финансового кризиса 2008 года были приняты необходимые меры, которые гарантируют сохранность сбережений вкладчиков.

По состоянию на конец прошлого года Signature Bank обладал активами на общую сумму $110,36 млрд и депозитами на сумму $88,59 млрд .

Напомним, ранее агентство Bloomberg сообщило, что руководство банка Signature неожиданно узнало о требовании передать управление банком незадолго до публичного объявления об этом. 10 марта произошел массовый отток вложений с депозитных счетов.

11 марта было объявлено о банкротстве Silicon Valley Bank, который являлся крупнейшим обанкротившимся банком после 2008 года. Его положение стремительно ухудшилось после закрытия криптовалютного банка Silvergate.