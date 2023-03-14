Канадские инвесторы встретились с представителями Вьетнама

Народный комитет провинции Биньзыонг Вьетнама провел торговую конференцию с участием представителей канадского города Лаваль 13 марта в выставочном и конференц-центре вьетнамской провинции.

На конференции представители департаментов и органов провинции Биньзыонг совместно с предприятиями по развитию инфраструктуры провинции рассказали об особенностях местного социально-экономического развития, строительстве, развитии городской, промышленной, коммерческой и сервисной инфраструктуры.

Канадские предприятия, интересующиеся вопросами инвестиций, обсудили отрасли по привлечению инвестиций в Биньзыонг и возможности инвестирования в научно-технический промышленный парк в области искусственного интеллекта, строительства многофункциональных домов, производства мебели и т. д.

Ни одна другая страна такого же размера не добилась таких больших результатов в Индексе экономической свободы с 1995 года, как Вьетнам. Индекс экономической свободы — это ежегодный рейтинг, ведущийся с 1995 году американским фондом Heritage Foundation и The Wall Street Journal для измерения степени экономической свободы в странах мира.

Согласно сведениям статьи, в рейтинге Индекса экономической свободы на 2023 год Вьетнам находится на 72-й позиции среди 176 стран и территорий с 61,8 балла, что на 1,2 пункта выше показателя, зафиксированного в 2022 году.

Вьетнам занимает 14-е место из 39 стран и территорий Азиатско-Тихоокеанского региона. В частности, общие результаты Вьетнама выше среднемировых и региональных показателей.

Однако в статье подчеркнули, что рейтинг Вьетнама не так важен, как изменение экономики страны. По сравнению с другими странами аналогичного размера, ни одна в мире не пользовалась такой высокой степенью экономической свободы, как Вьетнам, с 1995 года. Отмечается, что показатель экономической свободы в стране вырос на 20 пунктов с 41,7 пункта в 1995 году.

Фонд Heritage Foundation прокомментировал, что экономика Вьетнама становится все более и более ориентированной на рынок по мере постепенной интеграции в мировую торговую и инвестиционную систему.