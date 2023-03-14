В Торонто реконструирована бруталистская библиотека Robarts

Также в Университете Торонто студии Kohn Shnier и ERA Architects недавно отремонтировали историческое здание Университетского колледжа, чтобы сделать его более доступным.

Канадская студия Superkül реконструировала читальный зал в библиотеке Robarts Университета Торонто, который является ярким примером архитектуры брутализма.

Проект включал в себя реконструкцию бетонного пространства, похожего на пещеру, на четвертом этаже здания, в рамках более масштабной инициативы университета по возрождению библиотеки Robarts, которую архитекторы из Superkül назвали «одним из самых значительных примеров архитектуры брутализма в Северной Америке».

Исследовательская библиотека Джона П. Робартса, построенная в 1973 году, была спроектирована местной архитектурной студией Mathers & Haldenby.

Это одновременно и самая большая индивидуальная библиотека в Университете Торонто, и самое большое здание академической библиотеки в Канаде.

Как важное место для студентов и преподавателей, читальные и учебные помещения нуждались в модернизации, чтобы соответствовать современным стилям обучения и оборудованию, сохраняя при этом уважение к архитектуре, внесенной в список наследия.

На двухэтажном пространстве площадью 1886 кв. м расположены отдельные кабинеты, новые цифровые станции, кабинеты для консультаций и две зоны светотерапии.

Особое внимание было уделено доступности, благодаря добавлению инклюзивных учебных мест, которые позволяют пользователям регулировать высоту стола, конфигурацию сидений и освещение в соответствии с их потребностями.

Также в Университете Торонто студии Kohn Shnier и ERA Architects недавно отремонтировали историческое здание Университетского колледжа, чтобы сделать его более доступным.