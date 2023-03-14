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Новости В Великобритании создадут 12 инвестзон для разработки новых технологий
Лондон

В Великобритании создадут 12 инвестзон для разработки новых технологий

Виктория Христова Мар 14, 2023 Новости, Новости интернет, всемирной паутины, науки. новых технологий Комментарии к записи В Великобритании создадут 12 инвестзон для разработки новых технологий отключены 27 Просмотров

 Бюджет Великобритании на 2023 год предполагает 12 приоритетных инвестиционным зон, чтобы «подтолкнуть» рост высокотехнологичных отраслей, заявил министр финансов Джереми Хант. 

Правительство заявило, что схема, подкрепленная инвестициями в размере 80 млн фунтов стерлингов в течение пяти лет в каждую из новых быстрорастущих зон, предназначена для ускорения исследований и разработок в «самых многообещающих отраслях» Великобритании.

В минфине уточнили, что все инвестиционные зоны будет сгруппированы вокруг университета или другого научно-исследовательского учреждения, что обеспечит рост в областях, которые традиционно были менее эффективны в экономическом отношении.

Предполагается, что упор будет сделан на технологическом секторе, креативных индустриях, науках о жизни, новых производственных технологиях и зеленой экономике.

В перечень тактх зон внесены восемь районов Англии: Ист-Мидлендс, Большой Манчестер, Ливерпуль, Северо-Восток, Южный Йоркшир, Долина Тис, Уэст-Мидлендс и Западный Йоркшир.

Правительство также ведет переговоры с автономными администрациями о том, как можно создать инвестиционные зоны в Шотландии, Уэльсе и Северной Ирландии, где должны распределиться остальные четыре зоны.

Хант заявил, что в Глазго, Большом Манчестере и Уэст-Мидлендсе будут созданы «инновационные кластеры с высоким потенциалом» за счет инвестиций в размере 100 млн фунтов стерлингов в 26 «преобразующих» проектов исследований и разработок.

 

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