Монреаль запускает план действий по ускорению реализации проектов в сфере недвижимости

Город Монреаль запускает пилотный проект в четырех районах, чтобы внедрить свой новый “план действий”, направленный на упрощение административных процессов, которые неоправданно усложняют и задерживают проекты в сфере недвижимости.

Объявленный в среду на мероприятии Института городского развития Квебека, этот план действий муниципальной администрации основан на работе, проделанной в течение двух лет консультативным комитетом, состоящим из представителей сектора недвижимости, муниципальных органов и общественных кругов районов.

Этот план действий преследует четыре основные цели городской администрации Монреаля : ускорить процесс выдачи разрешений на проекты в области недвижимости, оптимизировать процессы консультаций с местными заинтересованными сторонами и гражданами, обеспечить предсказуемость сроков для застройщиков и « значительно ” улучшить административный контроль с застройщиками.

Пилотный проект этого плана действий будет реализован в четырех округах: Розмон – Ла-Петит-Патри, Виль-Мари (центр города), Юго-Запад и Ласаль. Это также затронет сектор Намюр-ипподром, где проекты по перепланировке недвижимости на обширных территориях бывшего ипподрома Блю Боннет все еще не реализованы.

По мнению Люка Рабуэна, руководителя отдела экономического и коммерческого развития исполнительного комитета города Монреаля, « план действий является прямым ответом на вызовы, которые сдерживают развитие [недвижимости] в Монреале ».

« Нехватка рабочей силы и растущие затраты на строительство и финансирование-это глобальные проблемы, над которыми город практически не властен. Но действия, которые мы предпринимаем [в рамках этого пилотного проекта], позволят нам обеспечить большую предсказуемость [для застройщиков], сократить сроки утверждения проектов, разрешить проблемные ситуации, оптимизировать консультативный процесс и привнести рефлекс качества и эффективности в жизнь. сотрудничество с застройщиками” »

Со своей стороны, главный представитель сектора недвижимости в Консультативном комитете, сформированном два года назад, Роджер Пламондон, президент важной группы компаний по недвижимости Broccolini, приветствовал « этот первый шаг в четырех округах, который позволяет нам надеяться, что этот план действий будет реализован как можно скорее как можно скорее во всех районах Монреаля”.

По словам г-на Пламондона, « консультативный комитет уже проделал полезную работу [в течение последних двух лет] в определении четких направлений реагирования на жилищный кризис : ускорение процессов планирования и утверждения проектов недвижимости при одновременном снижении неопределенности в отношении результатов этих процессов”.

Таким образом, предвидит Роджер Пламондон, « уточняя ожидания и роли каждого, мы оптимизируем шансы на реализацию новых проектов в то время, когда жилищный кризис требует решительного реагирования ».

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