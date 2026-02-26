Рынок недвижимости Квебека: всё больше покупателей берут на себя риски

Конкурентный рынок недвижимости Квебека вынуждает всё больше покупателей идти на риск — в частности, приобретать жильё без юридической гарантии.

Новые данные Профессиональной ассоциации брокеров по недвижимости Квебека (APCIQ) показывают: в 2025 году 43% всех сделок с жилой недвижимостью в провинции были заключены без юридической гарантии. Для сравнения: в 2011 году таких сделок было лишь 12%. В абсолютных цифрах речь идёт о 41 517 транзакциях из 97 161 продажи за год.

— Что значит купить жильё без юридической гарантии? Это значит, что я не могу предъявить претензии продавцу, если с недвижимостью что-то окажется не так, — поясняет эксперт Лопес Гонсалес.

Она советует покупателям по возможности настаивать на юридической гарантии. Тем же, кто всё же решается обойтись без неё, специалист рекомендует чётко осознавать последствия, провести тщательную техническую инспекцию и внимательно изучить декларацию продавца.

Поскольку рынок недвижимости Квебека по-прежнему благоприятствует продавцам, отраслевые эксперты ожидают дальнейшего роста числа сделок без юридической гарантии.

