КВЕБЕК РАЗРЕШАЕТ МАГАЗИНАМ РАБОТАТЬ ДО 21:00 ПО ВЫХОДНЫМ

С 11 марта розничные магазины провинции смогут не закрываться в субботу и воскресенье в пять вечера — впервые в истории

Для жителей Квебека, которые привыкли в субботу после пяти обнаруживать закрытые двери магазинов, скоро всё изменится.

С 11 марта правительство провинции запускает годовой пилотный проект: розничные магазины получат право работать каждый день с 6:00 до 21:00 — включая субботу и воскресенье. Исключение составят лишь официальные праздники.

Новые правила распространяются на магазины одежды, бутики, строительные магазины и другие объекты розничной торговли. Продуктовые магазины и аптеки изменения не затронут — они и прежде не были ограничены в часах работы.

Параллельно правительство проводит отдельный пилотный проект для магазинов товаров для взрослых: им разрешено работать до 23:00 ежедневно.

Нынешний проект — не первый эксперимент такого рода. Ранее аналогичная инициатива уже тестировалась в Гато, Лавале и Сен-Жорже: там магазины в добровольном порядке могли оставаться открытыми до 20:00 по выходным. Результаты этого опыта и послужили основанием для распространения практики на всю провинцию.

Действующее ограничение — закрытие в 17:00 по субботам и воскресеньям — давно вызывало критику как анахронизм, не отвечающий ритму современной жизни. Теперь у бизнеса появится выбор: воспользоваться новыми возможностями или сохранить привычный график.

Результаты пилотного проекта будут оценены через год.

