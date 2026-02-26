ШЕСТЬ ПРОФСОЮЗОВ ПОДАЛИ В СУД НА КВЕБЕК ЗА ДИСКРИМИНАЦИЮ В ОХРАНЕ ТРУДА

Работники здравоохранения, образования и социальных служб исключены из общей программы предотвращения производственных травм. Профсоюзы называют это дискриминацией по половому признаку

Шесть крупнейших профсоюзных объединений Квебека обратились в Высший суд провинции с требованием признать незаконным исключение работников здравоохранения, образования и социальных служб из общей программы предотвращения производственных травм.

Иски подали APTS, CSQ, CSN, FTQ, FIQ и FAE — каждый самостоятельно. Помимо этого, APTS и FTQ подали совместную петицию.

В 2021 году министр труда Квебека Жан Буле представил масштабную реформу системы охраны труда. Однако параллельным законопроектом из новой программы были исключены именно те сектора, где работают преимущественно женщины: здравоохранение, социальные службы и образование.

В октябре прошлого года Буле объяснил своё решение тем, что в этих отраслях действуют иные механизмы защиты, которые необходимо внедрять «разумно».

— Развёртывание новых механизмов требует времени, поддержки и большой просветительской работы, — сказал он.

Профсоюзы с такой логикой не согласны.

С момента принятия закона объединения работников и организации, представляющие пострадавших на производстве, последовательно критикуют существующие протоколы. Главный аргумент: исключение этих секторов из общей программы де-факто означает неравную защиту для женщин, которые составляют большинство занятых в здравоохранении, образовании и социальных службах.

Иными словами, реформа, призванная улучшить условия труда, обошла стороной именно те категории работников, которые чаще всего сталкиваются с профессиональными рисками — физическими, психологическими и эмоциональными.

Суду предстоит решить, нарушает ли исключение этих секторов конституционные гарантии равенства. Профсоюзы настаивают: да, нарушает — и намерены это доказать.

