Две экономики Квебека: кто зарабатывает миллиарды, а кто платит по счетам

Квебек собирает миллиарды налогов. Hydro-Québec рапортует о прибыли почти 3 млрд долларов. Крупнейшие банки Канады публикуют рекордные отчёты.

Но при этом дороги рассыпаются, инфраструктура ветшает, а врачи объявляют бойкот пациентам.

Совпадение? Нет. Это системный перекос.

Экономика №1 — праздник сверхприбылей

Финансовая реальность последних суток:

Royal Bank of Canada (RBC) — почти 6 млрд долларов прибыли за квартал.

CIBC — рост доходов за счёт состоятельных клиентов и рынка США.

Hydro-Québec — 2,9 млрд долларов чистой прибыли, несмотря на необходимость импортировать электроэнергию из-за низкого уровня воды.

Электричество продавали дороже — прибыль выросла.

Ритейлеры обсуждают увеличение прибыли на 40 процентов за счёт продления часов работы магазинов.

Деньги в системе есть. И большие.

Экономика №2 — дыра в 40 миллиардов

Параллельно с корпоративным праздником:

дефицит инфраструктуры Квебека — около 40 млрд долларов

замороженные транспортные проекты

изношенные трубы

дороги, которые сходят вместе со снегом

Налоги собираются. Прибыль генерируется.

Но базовая среда жизни — деградирует.

Главный миф о налогах

Статистика Revenu Québec разрушает привычный нарратив.

759 000 человек с доходом 100 000-200 000 долларов

162 000 человек с доходом выше 200 000

Это всего 12,8 процента населения.

Но именно они обеспечивают 72 процента всех поступлений подоходного налога провинции.

Одновременно:

около 40 процентов жителей не платят подоходный налог

почти 3 миллиона человек декларируют доход ниже 35 000 долларов

Вывод простой — налоговая нагрузка сконцентрирована на узкой прослойке среднего и высшего класса.

Врачи и социальное давление

С 16 марта врачи-специалисты отказались использовать систему первичных консультаций CRDS.

Их требование — повышение зарплаты на 14,5 процента.

Факты:

средний доход специалиста в Квебеке — 550 000-600 000 долларов в год

предложение правительства — повышение на 11 процентов

Даже без повышения доход уже превышает полмиллиона долларов ежегодно.

В итоге пациенты становятся инструментом давления в переговорах.

Тихая угроза будущему

Изоляционная языковая политика уже отражается на системе образования.

McGill University сообщает о падении заявок от иностранных студентов на 46 процентов.

Это означает:

меньше будущих налогоплательщиков

меньше притока капитала

усиление нагрузки на текущий средний класс

Если база плательщиков сокращается, налоговое давление растёт.

Что это значит для вас

Экономика Монреаля сегодня работает как насос:

корпоративные сверхдоходы растут

социальная система дорожает

инфраструктура требует миллиардов

нагрузка концентрируется на работающем среднем классе

Качество жизни напрямую зависит от того, насколько внимательно вы считаете свои деньги.

Практический вывод

Не подписывайте продление аренды автоматически. Проверяйте расчёты повышения через формулу TAL. Планируйте налоги заранее — оптимизация сегодня дешевле кризиса завтра. Следите за демографическими и образовательными трендами — они определяют налоговое будущее провинции.

Главное правило современной экономики Квебека простое:

Информация — это защита вашего дохода.

А мы продолжаем разбирать цифры, которые напрямую влияют на вашу безопасность, стабильность и благосостояние в Монреале.