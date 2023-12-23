Приближаются Рождество и Новый Год, и многие из нас с нетерпением ждут этих праздников.
Но знаете ли вы, что ваши трудовые права в эти дни особенно важны?
Давайте разберемся, что вам положено по Закону о трудовых стандартах.
🌟 ОПЛАЧИВАЕМЫЙ ОТПУСК
В Квебеке, в соответствии с Законом о трудовых стандартах, работники имеют право на оплачиваемый отпуск во время Рождественских и Новогодних праздников.
Эти праздники включают Рождество (25 декабря) и Новый Год (1 января), и предоставляют сотрудникам возможность отдохнуть, не теряя при этом заработной платы.
💼 КОМПЕНСАЦИЯ
Если вы работали без прогулов без уважительной причины до и после праздника, ваш работодатель обязан выплатить вам компенсацию.
Размер этой компенсации обычно равен 1/20 от заработной платы за предшествующие четыре полные недели работы, что практически эквивалентно однодневной зарплате для полного рабочего дня.
Для работников, получающих частично или полностью комиссионное вознаграждение, размер компенсации составляет 1/60 от заработка за последние 12 недель.
⏰ ЕСЛИ ВЫ РАБОТАЕТЕ В ПРАЗДНИКИ
Если работник вынужден работать в эти праздничные дни, он имеет право на обычную зарплату за отработанные часы, а также на дополнительную компенсацию или выходной в другой день.
Таким образом, работа в праздники не только вознаграждается, но и предполагает дополнительные льготы.
📅ВЫ В ПЛАНОВОМ ОТПУСКЕ
В случае, если сотрудник находится в обычном отпуске, на больничном, неоплачиваемом отпуске или отпуске по уходу за ребенком во время этих праздников, правила компенсации могут отличаться.
Работодатель в таких случаях обязан предоставить компенсацию или предложить оплачиваемый отпуск, если праздник попадает в рабочий график сотрудника.
Эти правила подчеркивают важность баланса между работой и личной жизнью, а также обеспечивают справедливое вознаграждение за работу в ключевые праздничные дни.
📝 ДЛЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ
Если вы работаете в федеральном секторе, уточните условия вашего коллективного договора, так как они могут предусматривать дополнительные льготы.
Для федеральных служащих, работающих в Квебеке, право на оплачиваемый отпуск в эти дни также может быть предусмотрено их трудовыми договорами.
Важно, чтобы ваш работодатель соблюдал условия трудового договора.
✅ Эти праздники – замечательное время для отдыха и восстановления сил. Убедитесь, что ваши трудовые права соблюдаются, чтобы полностью насладиться этим периодом. Если у вас есть вопросы или сомнения, свяжитесь со мной – я здесь, чтобы помочь!
🎇 СЧАСТЛИВЫЙ ПРАЗДНИКОВ! 🎆
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