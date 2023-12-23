Рождественские и Новогодние праздники в Квебеке: Ваше право на оплачиваемый отпуск

Оплачиваемые Рождественские и Новогодние Каникулы в Квебеке

Приближаются Рождество и Новый Год, и многие из нас с нетерпением ждут этих праздников.

Но знаете ли вы, что ваши трудовые права в эти дни особенно важны?

Давайте разберемся, что вам положено по Закону о трудовых стандартах.

🌟 ОПЛАЧИВАЕМЫЙ ОТПУСК

В Квебеке, в соответствии с Законом о трудовых стандартах, работники имеют право на оплачиваемый отпуск во время Рождественских и Новогодних праздников.

Эти праздники включают Рождество (25 декабря) и Новый Год (1 января), и предоставляют сотрудникам возможность отдохнуть, не теряя при этом заработной платы.

💼 КОМПЕНСАЦИЯ

Если вы работали без прогулов без уважительной причины до и после праздника, ваш работодатель обязан выплатить вам компенсацию.

Размер этой компенсации обычно равен 1/20 от заработной платы за предшествующие четыре полные недели работы, что практически эквивалентно однодневной зарплате для полного рабочего дня.

Для работников, получающих частично или полностью комиссионное вознаграждение, размер компенсации составляет 1/60 от заработка за последние 12 недель.

⏰ ЕСЛИ ВЫ РАБОТАЕТЕ В ПРАЗДНИКИ

Если работник вынужден работать в эти праздничные дни, он имеет право на обычную зарплату за отработанные часы, а также на дополнительную компенсацию или выходной в другой день.

Таким образом, работа в праздники не только вознаграждается, но и предполагает дополнительные льготы.

📅ВЫ В ПЛАНОВОМ ОТПУСКЕ

В случае, если сотрудник находится в обычном отпуске, на больничном, неоплачиваемом отпуске или отпуске по уходу за ребенком во время этих праздников, правила компенсации могут отличаться.

Работодатель в таких случаях обязан предоставить компенсацию или предложить оплачиваемый отпуск, если праздник попадает в рабочий график сотрудника.

Эти правила подчеркивают важность баланса между работой и личной жизнью, а также обеспечивают справедливое вознаграждение за работу в ключевые праздничные дни.

📝 ДЛЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ

Если вы работаете в федеральном секторе, уточните условия вашего коллективного договора, так как они могут предусматривать дополнительные льготы.

Для федеральных служащих, работающих в Квебеке, право на оплачиваемый отпуск в эти дни также может быть предусмотрено их трудовыми договорами.

Важно, чтобы ваш работодатель соблюдал условия трудового договора.

✅ Эти праздники – замечательное время для отдыха и восстановления сил. Убедитесь, что ваши трудовые права соблюдаются, чтобы полностью насладиться этим периодом. Если у вас есть вопросы или сомнения, свяжитесь со мной – я здесь, чтобы помочь!

🎇 СЧАСТЛИВЫЙ ПРАЗДНИКОВ! 🎆

Если у вас есть вопросы или нужна юридическая помощь,чтобы лучше узнать, какие ваши права по закону, обратитесь в адвокатское бюро Guzun et Associés.

ВАЖНО

Этот пост является общей информацией и не заменяет профессиональной юридической консультации. Для получения конкретной информации свяжитесь с нами по телефону (514) 576-7414 или (514) 842-7414, посетите наш сайт www.guzunlegal.ca.

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