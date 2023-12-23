Обыкновенное чудо в “Мечте”: сезон волшебства открыт!

Новогодние торжества в самом разгаре! В воздухе уже витает предновогоднее волшебство, улицы города украшаются праздничными декорациями, в торговых центрах – рождественский переполох в связи с выбором подарков и сувениров. А в Детском Центре «Мечта» – новогодняя елка. Праздник для детей и их родителей!

Не просто праздник! Целых три! Для разных, соответственно, возрастных групп! Первый был для самых маленьких школьников, от 4 до 6 лет которым. Второй для деток чуть постарше (тем, кому уже от 6 до 10 лет). И третий – для совсем уже зрелых школьников, от 11 до 17 лет которым. Ибо, несмотря на возрастной разгон, в праздник верят все, а чудес ждут всегда и в любом возрасте! А где, позвольте, чудесам случаться? Только в «Мечте»!

И об этом точно знает Алла Владимировна Сиднева – главный режиссер и постановщик, идейный вдохновитель и один из директоров самой волшебной школы Монреаля – «Мечты». Во всем этом Алла Владимировна знает толк, ибо она – человек опытный! Да-да, это именно она все 23 года создает и праздники, и налаживает учебные будни в этой потрясающей школе! Вместе со своими незаменимыми коллегами, безусловно!

И ей верят. И педагоги в этот день меняют свое амплуа и становятся артистами! Да какими потрясающими! Алла Валерьевна Попова блистательно исполнила две роли: Мальвины и Учителя. А Ирина Александровна Федорченко была очень убедительна в ролях Буратино и Принцессы!

Помимо блестящей игры, поражают своим великолепием и костюмы, в которых выступали главные герои праздника!

И я просто уверена, что на такой елке, если загадать желание и несомненно в него поверить, оно сбудется! Сбудется, ибо я знаю человека, который доказал всему миру, что чудо – вещь вполне себе обыкновенная! И я знаю школу, в которой сбываются все желания, ибо имя ей «Мечта»!

Хочется от всей души поздравить весь педколлектив, детей, родителей и всех причастных к тому, что «Мечта» – реальна и осязаема!

С наступающими праздниками, волшебная и любимая школа! Дай Бог вам всем ежедневно создавать самые обыкновенные чудеса! Любим и верим в вас!