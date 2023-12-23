Канадец признал себя виновным в организации схемы”накачивания и сброса”копеечных акций в США

Канадский житель признал свою вину в организации схемы «накачка-сброс» для копеечных акций биомедицинской компании из Массачусетса.

62-летний Марко Бабини признал себя виновным в одном из пунктов обвинений, которые связаны с мошенническим сговором по ценным бумагам и электронным мошенничеством. Обвинение было предъявлено в сентябре 2015 года и подразумевало манипулирование акциями компании Endeavour Power Corp в период с июля 2012 года по март 2013 года.

По версии американских властей, Бабини и его сообщник Эдвард Уитроу III использовали доверительного управляющего и иностранные счета в Швейцарии для скрытия своего контроля над акциями компании Endeavour. Они участвовали в манипулятивной торговле этими акциями, искусственно повышая их цену при помощи активной рекламной кампании. Бабини согласился совершить сделки с тайным агентом, кажущимся частью коррумпированной биржевой сети, чтобы привлечь как минимум 200 000 долларов.

Однако в марте 2013 года торговля акциями Endeavour была приостановлена американской комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC) из-за сомнений, возникших по поводу заявлений, содержащихся в публичных документах и пресс-релизах. Бабини был арестован в Ванкувере в 2020 году и экстрадирован в США в июле 2023 года.

Его сообщник Уитроу III и еще один компаньон, Сэмюэл Браун, уже признали себя виновными в федеральных преступлениях, включая дачу ложных показаний следователям SEC и сговор для мошенничества с ценными бумагами и электронного мошенничества. В декабре 2018 года и январе 2019 года им были вынесены приговоры.

Приговор для Бабини будет вынесен 14 марта 2024 года. Ему грозит тюремное заключение на срок до 25 лет и штраф в размере 250 000 долларов или двойная сумма совершенного мошенничества, в зависимости от вышеуказанных условий.