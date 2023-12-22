Что такое Искусственный Интеллект и как с ним бороться!

Несколько слов об Искуственном интеллекте, об истории его создания и о перспективах этого джина из волшебной лампы.

“К концу века употребление слов и общее культивированное мнение так сильно изменятся, что можно будет говорить о мыслящих машинах, не ожидая возражений.” (Алан Тьюринг).

Сознайтесь, что вопрос искусственного интеллекта вас увлекает. А ведь совсем недавно – ещё лет сорок тому назад всевозможные “центральные компьютеры” – наиболее приближённые к электронному мозгу устройству, населяли лишь научно-фантастические романы, которые все мы любили: от Мультивака до HAL 9000. Кстати, в “Туманности Андромеды” (фильм шестидесятых годов) космонавты, летящие к чужой звезде, вообще расчёты делают на панелях, чертя маршруты карандашами.

И да, в те уже доисторические времена мыслящие машины пугали только любителей НФ. Мыслящие программы были слишком далеки от реальности, чтобы представлять какую-то опасность для широкой публики.

Первые исследования в области мыслящих машин были вдохновлены идеями, которые постепенно распространялись с конца 1930-х до начала 1950-х годов. Сначала исследования в области неврологии показали важность нейронных сетей в мозге. Затем кибернетика Норберта Винера, описывающая контроль и стабильность в электрических сетях, и теория информации Клода Шеннона, детализирующая цифровые сигналы, позволили придти к выводу о возможности создания искусственного мозга. Алан Тьюринг, наконец, установил, что эти формы вычислений могут быть представлены в цифровом виде.

И наступили новые времена. Сегодня ИИ не только занимает первые полосы газет, но и привлекает внимание, как учёной элиты, так и у трудящихся масс, которые столкнулись с угрозой технологической безработицы (мнимой или реальной, сложно сказать). Искусственный интеллект теперь присутствует во всех аспектах нашей жизни. Он меняет даже искусство: теперь мы можем попросить DALL-E сгенерировать иллюстрации и фотографии, способные выиграть художественные премии. Мы можем заказывать ChatGPT написать роман или даже завершить незаконченную симфонию Бетховена, основываясь на сохранившихся нотах.

В научных кругах искусственный интеллект помогает проектировать детали для космических кораблей, готовить исследования для написания диссертации, диагностировать болезни и прочее, и прочее, и прочее..

Сегодня обычный гражданин прибегает в среднем к помощи искусственного интеллекта семь раз в день, часто даже не зная об этом. Например, когда ему предлагают слушать музыку на Spotify, покупать что-то на Amazon, когда он пишет письма, пользуется смартфоном или поисковыми системами Google или Bing и т.д.

Прогресс настолько быстр, что в марте более тысячи специалистов, технологов, руководителей предприятий и ученых написали письмо, в котором потребовали ввести мораторий на разработку продвинутых систем искусственного интеллекта. В другом открытом письме, подписанном авторитетами в области ИИ, утверждается, что искусственный интеллект представляет собой существенную опасность для человечества.

Правительства, которые часто медлят с действиями, когда дело касается технологии, также задумались о регулировании процесса. Канада уже обсуждает соответстсвующий закон, равно, как и США, и Европа. Даже Китай включился в игру, опубликовав проект закона в апреле 2023 года.

Все законопроекты об искусственном интеллекте в той или иной мере обещают регулировать системы искусственного интеллекта и требовать принятия мер по смягчению рисков вреда и смещенных результатов, связанных с этими системами. Короче говоря, наука сегодняшнего дня вдруг стала одним из главных политических вопросов.

Область исследований в области искусственного интеллекта изобилует обходными путями и тупиками, неудавшимися грандиозными проектами, пренебреженными направлениями, которые, возможно, окажутся решающими в будущем. Но что дальше? Ответа не знает никто. Несомненно одно – раз за один год с момента появления реального ИИ, который внезапно выпрыгнул на рынок из своей волшебной лампы, произошли такие изменения, то действительно жутко подумать, что будет через год, не говоря уже о двух, трёх или десяти годах. Выживем? Или попадём в беспробудное рабство роботов?