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Свёкла. Просто свёкла. Фото в публичном доступе.

Рецепты блюд со свёклой

Megan Jorgensen Авг 6, 2023 Меган Хорхенсен, Новости, Отдых, Полезные продукты, Сам себе ресторан Оставить комментарий 87 Просмотров

Рецепты блюд со свёклой. Полезно и даже вкусно!

Несколько рецептов неожиданных блюд со свёклой: свёкла печёная, салат из свёклы с чесноком, пельмени со свёклой, трёхслойное овощное пюре.

Свёкла полезна. Особенно маленьким детям, которые быстро растут, с аппетитом поедая на завтрак вкуснейшие блюда из свёклы. А родителям, между прочим, ещё необходимо помнить и то, что свёкла – далеко не самый дорогой овощ.

Иногда дети не очень жалуют свёклу. Приходится создавать разные блюда. Вот и предлагаем несколько рецептов свекольных блюд.

Запечёная свёкла

Запечёная свёкла популярна в Латвии. Впрочем, говорят, это и традиционный рецепт еврейской кухни , известный под названием “свекольный кугол” (не гугл, а кугол). Но сегодня рецепт блюда поолучил широкое распространение, и готовят его даже во многих африканских странах. Готовим запечёную свёклу:

Режем на крупные куски полкило свёклы (сначала чистим), отвариваем её до полуготовности и пропускаем через миксер или через мясорубку.

Добавляем в свекольную массу два сырых яйца и пару столовых ложек измельчённых сухарей (кстати, вот черствый хлеб и пригодился!). Солим и перчим по вкусу. Опять же, добавляем по вкусу мелкорубленый чеснок.

Смазываем сливочным маслом огнестойкую форму, посыпаем сухариками опять же, кладём свёклу нашу и запекаем в духовке на среднем огне минут 20 (следим, чтобы не подгорела – может быть, и 10 минут хватит). Можно посыпать тёртым сыром, но лучше в завершение процесса, если не хотите, чтобы расплавился.

В Центральной Африке в рецепт добавляют тёртый имбирный корень. В этом случае получается очень сильный афродизиак. По меньшей мере, так принято считать. Так что, следите, добавили ли в угощение имбирь, если добавили, то действуйте по обстановке.

Салат из свёклы с чесноком

Свекольный салат с чесночком нормального человека приводит в трепет. Потому как вкус у этого салата замечательный. Целоваться после него не очень удобно, но если вдвоём поедаете, то ничего страшного, приспособитесь.

Как готовить салать из свёклы с чесноком? Так ведь проще не бывает.

Приступаем к готовке:

  • Свёклу хорошую взяли. Средних размеров, потому что иначе варить тяжёло и неудобно – внутри ещё полусырая, а снаружи уже размякла.
  • Итак, вымыли свёклу, но чистить не стали. Сварили. Теперь почистили. Шкурка, кстати, легко снимается.
  • Натёрли начищенную свёклу на крупной тёрке. Положили в мисочку.
  • Чеснок почистили, растолкали пестиком или мелко-мелко нарезали.
  • Смешали со свёклой, посолили, попорчили (чёрный молотый перец – можно не свежемолотый, хотя желательно самой только что и размолоть).
  • Заправили майонезом (не сметаной, хотя есть любители сметаны, можно и так).

Соотношение свеклы и чеснока в салате – по вкусу. Добавить ли травку для аромату? Шеф-повара против – сбивается запах свёклы и чесночка. Но никто опыты над салатами проводить пока не запрещает. Нет такого закону, чтобы запрещал добавлять зелень в свекольный салат. Мы проверяли – нету, ООН не возражает!

Пельмени со свёклой

Для пельменей: На четыре стакана пшеничной муки – стакан свекольного сока и половина столовой ложки соли, пара яиц.

Заправка:

  • 500 граммов говяжьего фарша
  • 250 граммов свеклы
  • Соль и молотый перец – до половины чайной ложки соли и щепотку перца

Готовим:

  1. Пропускаем свеклу через мясорубку (разумеется, помыли и почистили сначала)
  2. Сливаем сок (отжав пропущенную свеклу)
  3. Муку, как обычно, насыпаем горкой, в вершине делаем углубление, вливаем в него сок, яйца, добавляем соль, замешиваем тесто
  4. Пока тесто стоит, фарш смешиваем со свеклой, солим, перчим, тщательно перемешиваем
  5. Из теста делаем стакано пельмени, кладем фарш, защипываем
  6. Варим, опуская в кипящую воду, пока они не всплывут – как обычно
  7. Подаем со сметаной, уксусом, маслом – тоже, как обычно.
  8. Между прочим, свеклу можно заменять на другие овощи – морковка придаст оранжевый цвет, а кабачки – зеленый. И можно подавать смесь разных видов. Смотрится красиво, а вкус отличный.

Трехслойное овощное пюре

Пюре вкусно, оригинально, а выглядит привлекательно. Дети, которых не заставишь поедать овощи, поглощают пюре без устали. Оно годится и как самостоятельное блюдо, в качестве гарнира к мясным блюдам.

Ингредиенты:

  • 250 граммов свеклы
  • 250 граммов моркови
  • 250 граммов капусты (можно кольраби)
  • 3 яйца
  • Одна столовоая ложка лимонного сока
  • 3 столовых ложки сметаны
  • Зубчик чеснока
  • Перец черный
  • Тмин
  • Имбирь
  • Соль
  • Масло сливочное для промазывания формы для запекания

Готовка:

  1. Овощи моем, чистим, нарезаем кубиками и кусочками
  2. Варим все овощи ПО ОТДЕЛЬНОСТИ в соленой воде. Когда будут готовы, откидываем на дуршлаг, подсушиваем
  3. Превращаем вареные овощи в пюре (в миксере).
  4. Пюре выкладываем на сито и даем стечь воде
  5. Делаем КРАСНОЕ пюре: Смешиваем растертую свеклу с одним яйцом, столовой ложкой сметаны, молотым перцем, столовой ложкой лимонного сока
  6. Красное пюре выкладываем на дно ошнестойкой формы, промазанной маслом
  7. Делаем ЖЕЛТОЕ пюре: Смешиваем морковное пюре с одним яцмо, ожной столовой ложкой сметаны, заправляем зубчиком чеснока, тмином
  8. Жёлтое пюре выклдываем на красное
  9. Делаем БЕЛОЕ пюре: Смешиваем с яйцом, ложкой сметаны, чайной ложкой имбиря
  10. Выкладываем белое пюре на желтое
  11. Разравниваем, закрываем форму крышкой, ставим в духовку, нагретую до 170 градусов Цельсия.
  12. Запекаем часа полтора
  13. Вытряхиваем аккуратно на блюдо, разрезаем ломтями.

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