Рецепты блюд со свёклой. Полезно и даже вкусно!

Несколько рецептов неожиданных блюд со свёклой: свёкла печёная, салат из свёклы с чесноком, пельмени со свёклой, трёхслойное овощное пюре.

Свёкла полезна. Особенно маленьким детям, которые быстро растут, с аппетитом поедая на завтрак вкуснейшие блюда из свёклы. А родителям, между прочим, ещё необходимо помнить и то, что свёкла – далеко не самый дорогой овощ.

Иногда дети не очень жалуют свёклу. Приходится создавать разные блюда. Вот и предлагаем несколько рецептов свекольных блюд.

Запечёная свёкла

Запечёная свёкла популярна в Латвии. Впрочем, говорят, это и традиционный рецепт еврейской кухни , известный под названием “свекольный кугол” (не гугл, а кугол). Но сегодня рецепт блюда поолучил широкое распространение, и готовят его даже во многих африканских странах. Готовим запечёную свёклу:

Режем на крупные куски полкило свёклы (сначала чистим), отвариваем её до полуготовности и пропускаем через миксер или через мясорубку.

Добавляем в свекольную массу два сырых яйца и пару столовых ложек измельчённых сухарей (кстати, вот черствый хлеб и пригодился!). Солим и перчим по вкусу. Опять же, добавляем по вкусу мелкорубленый чеснок.

Смазываем сливочным маслом огнестойкую форму, посыпаем сухариками опять же, кладём свёклу нашу и запекаем в духовке на среднем огне минут 20 (следим, чтобы не подгорела – может быть, и 10 минут хватит). Можно посыпать тёртым сыром, но лучше в завершение процесса, если не хотите, чтобы расплавился.

В Центральной Африке в рецепт добавляют тёртый имбирный корень. В этом случае получается очень сильный афродизиак. По меньшей мере, так принято считать. Так что, следите, добавили ли в угощение имбирь, если добавили, то действуйте по обстановке.

Салат из свёклы с чесноком

Свекольный салат с чесночком нормального человека приводит в трепет. Потому как вкус у этого салата замечательный. Целоваться после него не очень удобно, но если вдвоём поедаете, то ничего страшного, приспособитесь.

Как готовить салать из свёклы с чесноком? Так ведь проще не бывает.

Приступаем к готовке:

Свёклу хорошую взяли. Средних размеров, потому что иначе варить тяжёло и неудобно – внутри ещё полусырая, а снаружи уже размякла.

Итак, вымыли свёклу, но чистить не стали. Сварили. Теперь почистили. Шкурка, кстати, легко снимается.

Натёрли начищенную свёклу на крупной тёрке. Положили в мисочку.

Чеснок почистили, растолкали пестиком или мелко-мелко нарезали.

Смешали со свёклой, посолили, попорчили (чёрный молотый перец – можно не свежемолотый, хотя желательно самой только что и размолоть).

Заправили майонезом (не сметаной, хотя есть любители сметаны, можно и так).

Соотношение свеклы и чеснока в салате – по вкусу. Добавить ли травку для аромату? Шеф-повара против – сбивается запах свёклы и чесночка. Но никто опыты над салатами проводить пока не запрещает. Нет такого закону, чтобы запрещал добавлять зелень в свекольный салат. Мы проверяли – нету, ООН не возражает!

Пельмени со свёклой

Для пельменей: На четыре стакана пшеничной муки – стакан свекольного сока и половина столовой ложки соли, пара яиц.

Заправка:

500 граммов говяжьего фарша

250 граммов свеклы

Соль и молотый перец – до половины чайной ложки соли и щепотку перца

Готовим:

Пропускаем свеклу через мясорубку (разумеется, помыли и почистили сначала) Сливаем сок (отжав пропущенную свеклу) Муку, как обычно, насыпаем горкой, в вершине делаем углубление, вливаем в него сок, яйца, добавляем соль, замешиваем тесто Пока тесто стоит, фарш смешиваем со свеклой, солим, перчим, тщательно перемешиваем Из теста делаем стакано пельмени, кладем фарш, защипываем Варим, опуская в кипящую воду, пока они не всплывут – как обычно Подаем со сметаной, уксусом, маслом – тоже, как обычно. Между прочим, свеклу можно заменять на другие овощи – морковка придаст оранжевый цвет, а кабачки – зеленый. И можно подавать смесь разных видов. Смотрится красиво, а вкус отличный.

Трехслойное овощное пюре

Пюре вкусно, оригинально, а выглядит привлекательно. Дети, которых не заставишь поедать овощи, поглощают пюре без устали. Оно годится и как самостоятельное блюдо, в качестве гарнира к мясным блюдам.

Ингредиенты:

250 граммов свеклы

250 граммов моркови

250 граммов капусты (можно кольраби)

3 яйца

Одна столовоая ложка лимонного сока

3 столовых ложки сметаны

Зубчик чеснока

Перец черный

Тмин

Имбирь

Соль

Масло сливочное для промазывания формы для запекания

Готовка:

Овощи моем, чистим, нарезаем кубиками и кусочками Варим все овощи ПО ОТДЕЛЬНОСТИ в соленой воде. Когда будут готовы, откидываем на дуршлаг, подсушиваем Превращаем вареные овощи в пюре (в миксере). Пюре выкладываем на сито и даем стечь воде Делаем КРАСНОЕ пюре: Смешиваем растертую свеклу с одним яйцом, столовой ложкой сметаны, молотым перцем, столовой ложкой лимонного сока Красное пюре выкладываем на дно ошнестойкой формы, промазанной маслом Делаем ЖЕЛТОЕ пюре: Смешиваем морковное пюре с одним яцмо, ожной столовой ложкой сметаны, заправляем зубчиком чеснока, тмином Жёлтое пюре выклдываем на красное Делаем БЕЛОЕ пюре: Смешиваем с яйцом, ложкой сметаны, чайной ложкой имбиря Выкладываем белое пюре на желтое Разравниваем, закрываем форму крышкой, ставим в духовку, нагретую до 170 градусов Цельсия. Запекаем часа полтора Вытряхиваем аккуратно на блюдо, разрезаем ломтями.