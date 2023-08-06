Resolute завершила продажу целлюлозного завода в Канаде

Resolute Forest Products (Resolute), дочерняя компания Domtar Corporation и часть Paper Excellence Group, завершила продажу завода в городе Тандер-Бей, провинция Онтарио, компании Thunder Bay Pulp and Paper, дочке Atlas Holdings.

Resolute Forest Products (Resolute), дочерняя компания Domtar Corporation и часть Paper Excellence Group, завершила продажу завода в городе Тандер-Бей, провинция Онтарио, компании Thunder Bay Pulp and Paper, дочке Atlas Holdings.

Целлюлозно-бумажный комбинат Thunder Bay производит NBSK – северную беленую целлюлозу из хвойной древесины и товарную целлюлозу из лиственной древесины, а также газетную бумагу и специальную бумагу. Совокупная мощность предприятия составляет 554 тыс. тонн в год. На объекте работает около 460 человек.

Известно, что Resolute и Thunder Bay заключили долгосрочное соглашение о поставках щепы и биомассы в соответствии с которым бывший владелец продолжит снабжать завод сырьем и биомассой со своих лесопильных заводов и лесных участков на северо-западе провинции Онтарио.

Генеральный директор комбината Кент Рамсей станет президентом Thunder Bay Pulp and Paper. Рэнди Небель, председатель совета директоров Crown Paper Group, дочерней компании Atlas, назначен председателем совета директоров Thunder Bay Pulp and Paper.

Министр природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон объявил о выделении 10 млн долларов компании BioLesna Carbon Technologies LP, совместному предприятию BC Biocarbon и Dunkley Lumber Ltd., на строительство биоперерабатывающего завода в Кэррот-Ривер, провинция Саскачеван. Раунд инвестирования пройдет в рамках программы «Инвестиции в преобразование лесной промышленности» (IFIT), целью которой является поддержка устойчивости лесного сектора Канады за счет целевых капиталовложений в передовые технологии и продукты.

Биоперерабатывающий завод Carrot River будет использовать запатентованные процессы BC Biocarbon для преобразования остаточной биомассы от лесозаготовительных работ Dunkley в производство четырех исходных продуктов: биоугля, биомасла, древесного уксуса и пиролизного газа. Затем эти материалы могут быть дополнительно переработаны в продукты с добавленной стоимостью, такие как добавки к почве, фильтрующие материалы, электроды и специальные химикаты.

В рамках этого проекта компания BioLesna Carbon Technologies LP создаст рабочие места для населения Кэррот-Ривер и прилегающих районов. Биоперерабатывающий завод Carrot River также будет способствовать увеличению масштабов производства и монетизации низкосортного сырья, а также улучшению использования отходов лесного хозяйства и увеличению разнообразия лесной продукции.

«Лесной сектор Канады поддерживает средства к существованию и способствует экономическому росту общин по всей стране. После ввода в эксплуатацию этот биоперерабатывающий завод в Кэррот-Ривер позволит в дальнейшем использовать остаточные материалы в качестве продуктов с добавленной стоимостью, тем самым сокращая количество отходов и повышая устойчивость», – заявил Джонатан Уилкинсон.