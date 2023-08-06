Начинается Фестиваль кантри-вестерн Сен-Габриель-де-Римуски в районе Bas-Saint-Laurent

В понедельник, 7 августа, стартует один из самых известных квебекских фестивалей – кантри-вестерн в Saint-Gabriel-de-Rimiouski. Он продлится неделю.

Фестиваль кантри-вестерн в Сен-Габриэле, муниципалитете, расположенном в районе Митис (Mitis) в административном районе Нижнего течения реки Св. Лаврентия (Bas-Saint-Laurent) – это одно из самых популярных и веселых мероприятий для любителей кантри-музыки, верховой езды и родео.

В 2023 году фестиваль пройдет с 7 по 13 августа 2023 года в в ходе его вы сможете насладиться живой музыкой от лучших кантри-исполнителей, посмотреть захватывающие соревнования по верховой езде и родео, поиграть в бинго-вестерн, поучаствовать в конкурсах костюмов и танцев, а также попробовать вкусную еду и напитки.

В этом году стоимость билетов на фестиваль зависит от дня и типа мероприятия. Например, билет на концерт Festival Country-Western de Saint-Gabriel-de-Rimouski, который открывает фестиваль, стоит 25 долларов Билеты можно купить онлайн на https://festivalstgabriel.com или же на месте.

Если вы хотите добраться из Монреаля в Сен-Габриэль-де-Римуски на автомобиле, то вам нужно проехать по автостраде 20 на восток. Это самый быстрый и простой маршрут, но шоссе может быть загружено в часы пик.

Расстояние от Монреаля до Сент-Габриэля-де-Римуски составляет примерно 540 километров. Время в пути зависит от скорости, погоды и дорожных условий, но в среднем оно составляет около 6 часов.

Что касается кантри-музыки, то это один из самых интересных и разнообразных музыкальных жанров. Кантри-музыка имеет долгую и богатую историю, которая началась в 19 веке в США. Кантри-музыка сочетает в себе элементы фолка, блюза, госпела, рок-н-ролла и даже хип-хопа. Кантри-музыка имеет множество поджанров, таких как блюграсс, кантри-рок, кантри-поп, альтернативный кантри и другие. Среди самых известных исполнителей: Джонни Кэш, Долли Партон, Тейлор Свифт, Люк Брайан и Кэрри Андервуд. Их песни они очень мелодичные, ритмичные и эмоциональные. Они также рассказывают интересные истории о жизни, любви, борьбе и надежде. Кантри-музыка может поднять настроение и дать вдохновение, чему и посвящается фестиваль кантри-вестерн Сен-Габриэля.