Безработица в Канаде в июле выросла до 5,5%

Безработица в Канаде в июле 2023 года составила 5,5% после 5,4% в июне, свидетельствуют данные Статистического управления страны. следует отметить, что безработица растет третий месяц подряд.

Безработица в Канаде в июле 2023 года составила 5,5% после 5,4% в июне, свидетельствуют данные Статистического управления страны. следует отметить, что безработица растет третий месяц подряд.

Число занятых в экономике Канады в прошлом месяце снизилось на 6,4 тыс.

Занятость населения (отношение численности занятого населения к общей численности населения обследуемого возраста) составила 65,6% после 65,7% месяцем ранее.

Сократилось количество занятых в строительстве, в госуправлении, в сфере культуры. Занятость увеличилась в сфере здравоохранения и социальной помощи, в образовательных учреждениях, в сфере финансов, страхования, недвижимости, а также в сельском хозяйстве.

Валовой внутренний продукт (ВВП) Канады в мае 2023 года вырос по сравнению с предыдущим месяцем на 0,3%, сообщает Статистическое управление страны.

Согласно пересмотренным данным, в апреле экономика Канады увеличилась на 0,1%, ранее сообщалось о нулевом изменении показателя.

По сравнению с маем 2022 года ВВП увеличился на 1,9% и составил 2,091 трлн канадских долларов в годовом выражении.

Объем промпроизводства в мае по отношению к апрелю снизился на 0,3% после роста 0,3% месяцем ранее. Оборот розничной торговли вырос на 0,3% после такого же роста месяцем ранее. Оборот оптовой торговли увеличился на 2,9% после снижения на 1.5% в апреле. Объемы строительства понизились на 0,8%.