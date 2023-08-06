Рекорд выбросов углерода от лесных пожаров в Канаде удвоился

Углеродные выбросы от лесных пожаров в Канаде достигли 290 млн тонн, что в два раза больше, чем предыдущий рекорд, поставленный в 2014 году.

Углеродные выбросы от лесных пожаров в Канаде достигли 290 млн тонн, что в два раза больше, чем предыдущий рекорд, поставленный в 2014 году.

На сегодняшний день выбросы составляют около 25% от общемирового объема. В 2014 году выбросы составляли 138 млн тонн. Регистрация таких выбросов началась в 2003 году.

К настоящему времени в Канаде огнем уничтожено 131 тыс. км² леса, преимущественно на востоке и западе страны. От пожаров пострадали все 13 провинций и территорий Канады. 3 августа в стране продолжали действовать 1040 пожаров, из них 660 считаются вышедшими из-под контроля.

«Поскольку выбросы от пожаров в бореальных регионах обычно достигают пика в конце июля и начале августа, общее количество, вероятно, будет продолжать расти еще несколько недель, и мы продолжим мониторинг», — сообщил Марк Паррингтон, старший научный сотрудник Службы мониторинга атмосферы ЕС Copernicus.