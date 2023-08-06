Неравномерное влияние роста процентных ставок на цены на жилье в Канаде

Цены на жилье в Канаде немного снизились из-за роста процентных ставок, но эксперты утверждают, что рынок сохраняет долгосрочный восходящий тренд, что указывает на отсутствие неминуемого свободного падения.

Цены на жилье в Канаде немного снизились из-за роста процентных ставок, но эксперты утверждают, что рынок сохраняет долгосрочный восходящий тренд, что указывает на отсутствие неминуемого свободного падения.

Согласно седьмому ежегодному обзору цен за квадратный фут, опубликованному Century 21 Canada, влияние роста процентных ставок было неравномерным: на рынках элитного жилья в крупных городских центрах наблюдалось снижение цен на кондоминиумы, в то время как на небольших рынках, особенно в Атлантической Канаде и Альберте, наблюдается рост цен за квадратный фут, особенно в для домов на одну семью.

Тодд Шайяк, исполнительный вице-президент Century 21 Canada, подчеркнул важность рассмотрения этих изменений в более широком контексте. “Тот факт, что мы не опустились до уровня, предшествовавшего пандемии, показывает, что дома по-прежнему пользуются спросом, и мы продолжаем наблюдать рост на небольших рынках, поскольку все больше семей стремятся снизить стоимость жизни”, – заявил он.

Примечательно, что большинство рынков, на которых действительно наблюдалось снижение цен по сравнению с прошлым годом, остались примерно на уровне своих ориентиров на 2021 год и значительно выше показателей предыдущих лет.

Атлантическая Канада: Цены на жилье в Атлантической Канаде продолжают расти, что обусловлено тем, что канадцы покидают дорогие городские рынки в поисках более доступных вариантов проживания. В то время как продажи кондоминиумов в Галифаксе в этом году незначительно выросли после резкого роста в предыдущем году, в отдельных домах во Фредериктоне, Монктоне и Сент-Джоне наблюдался двузначный рост, что делает Нью-Брансуик новым лидером роста в Атлантической Канаде.

Британская Колумбия: Высокие цены в Британской Колумбии достигли точки спада, при этом провинция переживает наиболее значительное снижение цен по сравнению с другими регионами. Однако, несмотря на падение, цены остаются на уровне 2021 года или выше него, при этом в Ванкувере сохраняются одни из самых высоких цен за квадратный фут жилья в Канаде.

Отдельно стоящие дома и кондоминиумы в близлежащих пригородах также поддерживают сравнительно высокие цены. В городах, расположенных дальше от столичного центра, таких как Чилливак и Келоуна, наблюдался спад цен, но им удалось сохранить цены выше уровня 2021 года. Виктория – единственный регион Британской Колумбии, в котором наблюдался рост, что потенциально указывает на приток жителей материковой части страны, ищущих более дешевые варианты недвижимости за океаном.

Квебек: В Монреале, как и в других канадских мегаполисах, произошло падение цен на кондоминиумы и отдельно стоящие дома. Однако, в отличие от Ванкувера и Торонто, спад в Квебеке был скромным и выражался однозначными цифрами. Мохамад Аль-Хадж, владелец Century 21 Immo-Plus, объясняет относительную стабильность привлекательностью Монреаля среди молодых покупателей.

Онтарио: в самой густонаселенной провинции Канады цены на жилье изменились неоднозначно, с различиями в разных городах. Квартиры в Торонто остаются дорогими при цене за квадратный фут (PPSQ) более 1000 долларов, но по сравнению с 2022 годом они упали на 16%, что примерно соответствует уровням 2021 и 2020 годов.

Однако в таких городах, как Ниагара-Фолс и Кембридж, наблюдался двузначный рост цен на дома для одной семьи, отражающий тенденцию семей, ищущих больше места за пределами Большого Торонто.

Эрин Ричардсон, владелец Century 21 Heritage Group, подчеркивает сохраняющийся спрос на дома вдали от центра города, что способствует устойчивому росту в нескольких городах Онтарио.

Прерии: Прерийные провинции оставались относительно стабильными, с незначительными прибылями и убытками по всем направлениям. Саскатун лидировал с самым высоким показателем PPSQ в 344 доллара за кв.м для отдельно стоящих домов, что отражает привлекательность региона для семей, ищущих простор и более низкие затраты.

Виннипег, Брэндон и Регина продолжают тенденцию, оценивая свои отдельно стоящие дома на одну семью в 291, 276 и 275 долларов соответственно. Наиболее значительное снижение произошло в Виннипеге, где стоимость отдельно стоящих домов упала на 7,62% за квадратный фут — умеренное изменение, отражающее стабильность региона, согласно Century 21.

Альберта: В Альберте наблюдался самый значительный рост цен на жилье за последний год, при этом на большинстве рынков наблюдался устойчивый рост PPSF. В то время как рост процентных ставок затронул кондоминиумы в Эдмонтоне, в небольших городах, таких как Окотокс, цены выросли на 14%.

Джордж Бамбер, владелец CENTURY 21 Bamber Realty, отмечает, что Альберта становится привлекательным вариантом для покупателей, покидающих дорогие районы Британской Колумбии, поскольку она предлагает более дешевое жилье.

Забегая вперед, эксперты предполагают, что уровень запасов сыграет решающую роль в определении будущих цен, поскольку продавцы могут повременить с выставлением своих домов на рынок из-за нерешительности покупателей.

“В конечном счете, мы не знаем, что будет с нашими ценами на жилье в ближайшие шесть месяцев, но важно не слишком зацикливаться на каком-то одном году и рассматривать каждую точку данных в более широком контексте постоянно меняющихся тенденций”, – говорит Шайяк.

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