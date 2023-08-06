На канадский рынок выходит Vinfast – электрокары из Вьетнама

Канада стала последним из рынков, где компания VinFast открывает свои филиалы и отделения для продажи двух моделей электромобилей.

Канада стала последним из рынков, где компания VinFast открывает свои филиалы и отделения для продажи двух моделей электромобилей. VinFast Canada официально принимает депозиты для двух моделей электромобилей VF 8 и VF 9 по стартовым ценам 51 250 канадских долларов и 69 750 канадских долларов.

Известно, что VF 8 и VF 9 — первые модели электромобилей, которые VinFast представляют на рынке Канады. Две модели, впервые представленные на автосалоне в Лос-Анджелесе в 2021 году, созданы итальянским дизайнером Pininfarina.

VF 8 и VF 9 оснащены усовершенствованной системой помощи водителю (ADAS) и набором интеллектуальных сервисов (Smart Services). Сиденья оборудованы элементами управления с подогревом и вентиляцией для обеспечения комфорта в любых погодных условиях. В частности, сиденья модели VF 9 Plus на сиденьях водителя и переднего пассажира также имеют дополнительные функции массажа.

Кроме того, клиенты, которым необходимо сделать предварительный заказ всего на 250 канадских долларов, сразу же получат электронный ваучер (e-voucher) с льготной стоимостью до 3500 канадских долларов для VF 8 и 6000 канадских долларов (примерно 108,7 млн ​​донгов) за номер VF 9. Возврат средств за бронирование возможен, если клиенты изменят свои желания.

В дополнение к льготному электронному ваучеру первые канадские клиенты, участвующие в программе VinFirst, также получат множество других преимуществ, включая мобильное зарядное устройство, прилагаемое к автомобилю, пакеты услуг ADAS и Smart Services, а также несколько других приятных сюрпризов.

Кто же основатель этой компании и почему мне сегодня хочется о нем рассказать? В 1988 году молодой, бедный, но талантливый вьетнамский паренек получает от родной страны стипендию на обучение, с которой уезжает в далекую Москву, чтобы пять лет спустя окончить Геологоразведочный институт им. Орджоникидзе по специальности «экономика». На дворе уже лихие девяностые, Советский Союз распался, и Выонг (это имя, а Фам — фамилия) вместе с молодой женой-вьетнамкой переезжает в Харьков, чтобы открыть там собственное дело.

Vingroup — это действительно огромная корпорация, которая занимается буквально всем на свете: недвижимость, электроника, образование, медицина, торговля, информационные технологии и так далее. Разве что лапшу не делает. Поэтому появление VinFast было вполне логичным шагом: раз уж Фам дал Вьетнаму столько всего, почему бы не основать еще и первый национальный автомобильный бренд?

В 2017 году на острове близ города Хайфон началось строительство фабрики площадью 3,5 кв. км, а уже осенью 2018-го на Парижском автосалоне дебютировали сразу две серийные модели — вроде самобытные, но в то же время неуловимо на что-то похожие.

Дизайн разрабатывали итальянцы из ателье Pininfarina, с инжинирингом помогали именитые фирмы Magna и AVL, а в качестве технической базы были выбраны… серийные BMW!

2018 по 2020 год компания открыла офисы в Германии и Австралии, приобрела испытательный полигон GM недалеко от Мельбурна (только для того, чтобы вскоре выставить его на продажу), а в 2021-м наняла бывшего руководителя Opel Михаэля Лошеллера, который продержался на посту директора VinFast всего полгода. Минувшей весной вьетнамцы вдруг объявили о переносе штаб-квартиры в Сингапур, открытии дополнительного штаба в Калифорнии и планах по строительству собственного американского завода. Согласитесь, выглядит это больше импульсивными поисками, чем четким планом.

Винфаст VF8 — среднеразмерный электрический кроссовер, выпуск которого стартовал во Вьетнаме в феврале 2022 года. Ранее модель звалась VF32, а затем VF e35. Поэтому считать, что это первое поколение не совсем правильно, скорее, первое с таким именем. Все электромобили вьетнамского бренда VinFast (а их уже три) созданы на собственной модульной платформе, а марка намерена побить Теслу и покорить мир.

Винфаст VF9 — крупный, длиной более 5 метров, электрический кроссовер премиум-класса от вьетнамского производителя VinFast. VF9 прежде был известен как VF e36, а серийное производство первого поколения началось во Вьетнаме в феврале 2022 года. Модель несёт в себе три ряда сидений и выступает в том же сегменте, что и Тесла Модель X. Выпускается с двумя моторами суммарной отдачей 408 л. с. и полным приводом. Батареи ёмкостью 106 кВт/ч обеспечивают пробег до 560 км. Электромобиль может похвастать системой мультимедиа с экраном 15,4 дюйма, матричными светодиодными фарами и автопилотом сразу третьего уровня.

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