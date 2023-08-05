Вы наверняка не раз слышали, что “Канада – страна эмигрантов”. Однако поиск работы для многих может оказаться сложным заданием. На что нужно обратить внимание, чтобы повысить свои шансы на получение работы?

Одна вакансия – одно резюме

“Я рассылаю резюме пачками, но мне никто не отвечает”, – такие сообщения можно прочесть в социальных сетях каждый день. Одна из самых распространенных ошибок – отправка “универсального” резюме на любые вакансии. Принцип такой: одна вакансия – одно CV, в котором вы показываете, насколько ваш опыт и навыки релевантны для конкретной должности. Также помните о том, что важно писать резюме по канадским стандартам.

Проявляйте инициативу первыми

Очень часто под объявлениями в постах о работе можно встретить массу комментариев в духе “интересно”, “+”, “я могу”. Здесь следует принять позицию, что вы, так же, как и работодатель, заинтересованы. Не ждите, пока увидят ваш комментарий – пишите первыми! А еще лучше – позвонить. Так вы сразу сможете обсудить детали предложения и договориться о собеседовании или испытательном сроке. Помните, что в Канаде большая конкуренция, поэтому, кто первый – у того и больше шансов.

Расширяйте сферу поиска

Где искать работу? Первая мысль – конечно же, на специализированных сайтах. Несмотря на большое количество предложений, и этот вариант не всегда дает быстрый результат. Отправляя резюме через сайты, предварительно анализируйте – а точно ли вы подходите по всем требованиям? Еще один хороший способ найти работу – коммуницировать! Например, вы ищете подработку возле дома? Просто пройдитесь по местным магазинам, кафе, ресторанам – именно так многим удается найти свою первую работу.